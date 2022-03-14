Девять человек погибли в результате нападения России на телебашню на севере Украины

International Newsroom, 14 марта По меньшей мере девять человек погибли сегодня в результате авиаудара российской авиации по телевизионной башне на севере Украины, сообщили украинские власти. Обстрел произошел в Ровенской области, еще девять человек получили ранения. Как рассказал в социальных сетях губернатор Ровно Виталий Коваль, спасательные команды все еще ищут выживших, так как есть опасения, что «под обломками башни все еще есть люди». ШЕФ инт/т.е. Примечание для подписчиков: Агентство EFE временно приостановило выпуск новостей из России из-за угрозы, которую представляет для своих журналистов недавно утвержденная реформа уголовного кодекса. EFE будет продолжать сообщать, насколько это возможно, из других мест об этом серьезном кризисе