Неправительственные организации в Бразилии просят ЕС скорректировать проект, направленный на сдерживание вырубки лесов

Рио-де-Жанейро, 14 марта Тридцать НПО обратились к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой скорректировать предложение о регулировании продуктов, свободных от обезлесения, в котором они просят включить другие экосистемы, помимо Амазонки, которым угрожает агробизнес, среди других требований. В письме, направленном парламентариям и дипломатическим представителям стран ЕС, опубликованном в этот понедельник сетью климатических обсерваторий, 34 неправительственные организации призвали улучшить предложение, представленное Комиссией по окружающей среде ЕС, которое будет рассмотрено 17 марта. Проект является первым мероприятием такого рода в мире и направлен на то, чтобы «остановить и обратить вспять» обезлесение к 2030 году». По мнению НПО, среди которых есть несколько международных организаций, таких как WWF, The Nature Conservancy, 350.org и Conectas, хотя предложение является «позитивным и необходимым», оно представляет собой ряд «пробелов», которые следует учитывать. Одна из них заключается в том, что оно ограничивается определением лесов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), исключая другие экосистемы. Среди них письмо указывает на бразильский Серрадо, где преобладает тропическая растительность саванны, Пантанал, состоящий из влажных районов и простирающийся между Бразилией, Боливией и Парагваем, или Пампу, область, разделяемую между южноамериканским гигантом, Аргентиной и Уругваем, где формируются местные пастбища . «Эти биомы пострадали от растущих темпов потери естественной растительности из-за расширения агробизнеса. Например, с августа 2020 года по июль 2021 года бразильский Серрадо потерял 8531 квадратный километр, что является самым высоким годовым темпом обезлесения с 2016 года», - отмечается в письме. Вырубка лесов является основной причиной пожаров, от которых в последние годы Пантанал стал самым серьезным в своей истории в 2020 году. Крупнейшее водно-болотное угодье в мире потеряло 26% площади Бразилии из-за пожара, что немного больше, чем Бельгия, где пострадало 4,6 миллиарда животных, включая миллионы насекомых, необходимых для баланса биоразнообразия. Неправительственные организации предупреждают, что если эти другие экосистемы не будут включены, существует риск того, что они станут новой целью для тех, кто живет в агробизнесе, что приведет к увеличению вырубки лесов, подвергая риску «75% площади Серрадо, 89% площади Каатинга, 76% площади Пантанала и 74% Пампас». Согласно предложению Комиссии, кофе, какао, говядина, пальмовое масло, соя, древесина и производные продукты должны пройти аудит (due diligence) перед размещением на рынке ЕС. Однако экологические организации отметили, что следует учитывать и другие продукты, такие как хлопок, кукуруза и мясные консервы. Согласно письму, в 2020 году 39,54% экспорта говядины из Бразилии в ЕС приходилось на промышленное мясо. Они также попросили включить в контроль малые и средние предприятия, которые занимаются агробизнесом, и подчеркнули необходимость пересмотра методов проведения проверок в крупных фермерских хозяйствах, с тем чтобы они учитывались в целом, а не только некоторые из их участков. «На крупных объектах недвижимости владелец может поддерживать производственную площадь, свободную от вырубки лесов, для экспорта в Европу и разрушения в других местах (на той же ферме)», - заявили они.