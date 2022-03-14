Новая доминиканская авиакомпания покупает 20 737 самолетов MAX у Boeing

Санто-Доминго, 14 марта Новая доминиканская авиакомпания Arajet объявила в понедельник, что приобрела 20 737 самолетов MAX у производителя Boeing и забронировала еще 15 аналогичных самолетов. Arajet, который провел церемонию презентации в понедельник, будет базироваться в международном аэропорту Лас-Америкас в Санто-Доминго и начнет работу в мае с одного самолета, который был доставлен Boeing несколько дней назад. Авиакомпания, которая утверждает, что будет работать в сегменте «сверхнизких цен», сначала будет летать в Коста-Рику, Колумбию, Ямайку и другие острова Карибского бассейна. Президент Arajet Виктор Пачеко Мендес заявил в заявлении, что планирует предложить «доступные» рейсы путешественникам в регионе. Начиная с июня, компания будет включать новые самолеты и планирует начать выполнять новые рейсы в США и другие пункты назначения в Северной и Южной Америке, включая Бразилию и Колумбию. На церемонии открытия президент Абинадер забрался в кабину первого самолета компании, откуда развевался флаг Доминиканской Республики. В декабре прошлого года была запущена еще одна доминиканская авиакомпания Red Air, которая начала выполнять рейсы в Майами (США) и планирует открыть регулярные рейсы в другие пункты назначения в Карибском регионе и Европе. ШЕФ мп/мф/юч