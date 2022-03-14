Монфилс удивляет Медведева и встретится с Алькаразом во втором раунде Индиан-Уэллса

Лос-Анджелес (США), 14 марта француз Гаэль Монфилс дал удар в понедельник, победив россиянина Даниила Медведева, который занимает первое место в рейтинге ATP, и будет измеряться в 1/8 раунда Индиан-Уэллса против испанца Карлоса Алькараса. Монфилс, занимающий 28-е место в мировом рейтинге, вернулся от Медведева и принял этот матч третьего раунда в Индиан-Уэллсе со счетом 4-6, 6-3 и 6-1 за два часа 6 минут. Медведев начал доминировать в матче, но со второго сета Монфилс взял бразды правления матчем, а также положил в карман аудиторию с центрального корта Индиан-Уэллса, обрадованную концертом, который играл француз. С другой стороны, россиянин был очень расстроен и даже сломал ракетку на корте. Монфилс, который не смог закрыть победу до своего шестого матч-мяча, встретится с Алькарасом в 1/8 раунда, который сегодня утром победил своего соотечественника Роберто Баутисту с авторитетом 6-2 и 6-0 за один час и 5 минут. 18-летний Алькарас занимает 19-е место в мире. ШЕФ двп/кав