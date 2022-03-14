Мадуро и Бачелет пересматривают помощь в «гарантировании» правосудия в Венесуэле

Каракас, 14 марта Президент Венесуэлы Николас Мадуро и Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет провели в понедельник виртуальную встречу, в ходе которой они рассмотрели возможность увеличения технической помощи для «гарантирования» справедливости и мира в Карибская страна. «В видеоконференции с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет мы рассмотрели вопросы совместной работы», - сообщил президент в своем аккаунте в Twitter. Он добавил, что среди тем, обсуждаемых на виртуальной встрече, были «прогресс в борьбе с COVID-19 и готовность увеличить техническую помощь для обеспечения справедливости и мира для людей». На предыдущей виртуальной встрече, состоявшейся 3 марта 2021 года, Мадуро и Бачелет оценили сотрудничество карибской страны с возглавляемым чиновником ведомством, а также влияние экономических санкций и мер против COVID-19. Как пояснил в своем Twitter-аккаунте тогдашнего министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, это была «сердечная встреча», в которой также приняли участие посол Венесуэлы в ООН Эктор Констан и глава отдела Офиса Бачелет для Северной и Южной Америки Хосе Мария Аранас. «Были дискуссии о прогрессе в сотрудничестве с его канцелярией, негативном влиянии санкций и нашей политике по борьбе с COVID-19», - сказал он, не сообщив дополнительных подробностей. Во время своего трехдневного визита в Венесуэлу в июне 2019 года Бачелет создала в стране комиссию из своего офиса для мониторинга ситуации в области прав человека и оказания технической помощи после обвинений в нарушениях прав человека. ШЕФ гкс/сб/копия