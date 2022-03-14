Макрон представит свою предвыборную программу в этот четверг

Париж, 14 марта Президент Франции Эммануэль Макрон представит в этот четверг на пресс-конференции программу, с которой он стремится переизбраться на апрельских выборах, которые он прибывает в качестве фаворита в опросах. Его предвыборная команда объявила в понедельник, что мероприятие состоится в доках, пространстве площадью 8300 квадратных метров вместимостью до 4000 человек, расположенном в Обервилье, на окраине Парижа. 44-летний Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры 3 марта, за день до официального дедлайна, и до сих пор у него было только одно публичное мероприятие в качестве кандидата, в прошлый понедельник в Пуасси, также на окраине столицы. Особая ситуация, сложившаяся в результате российского вторжения в Украину, когда Макрон очень активно работает на международной дипломатической арене, пытаясь добиться прекращения огня и военных действий, привела к тому, что президент Франции почти не участвовал в предвыборных акциях. Этому способствует его явное преимущество в опросах. Опрос, проведенный Институтом демографии OpinionWay, опубликованный CNews в понедельник, показал, что нынешний глава государства возглавляет намерения голосовать в первом туре, запланированном на 10 апреля. Она получила бы 30% в том раунде, за ней последовала ультраправая Марин Ле Пен (19%), которая, как и в 2017 году, оба перейдут во второй тур, 24 апреля. В последнем, согласно этому опросу, Макрон победит, набрав 59 процентов голосов. ШЕФ мгр/пддп