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понедельник 14 март 2022
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Россия

Лора Николлс подтвердила, что ее выход на пенсию окончательный

14 март 2022

Мадрид, 14 марта Лаура Николлс, бывший игрок сборной Испании с тремя европейскими титулами и одним олимпийским серебром в своем рекорде, среди девяти металлов, выигранных со сборной, подтвердила в этот понедельник на гала-концерте «Giants of Basket' Awards, что ее уход из баскетбола является «окончательным» . «Мне было трудно принять это, да, я вышел на пенсию. Это окончательно», - призналась 33-летняя центровка из Сантандера, которая в мае 2021 года объявила об уходе из сборной и своем решении «остановиться» в отношении баскетбола, хотя тогда сказала, что «это не было окончательным прощанием». В понедельник, получив награду «Гигантская женская легенда», Николлс публично подтвердила, что решение покинуть суд было твердым. «С тех пор, как я ушел из баскетбола, я не смог увидеть ни изображения, ни игры, на днях я решил это сделать и понял, что в этих сокращениях был один из моих первых титулов, в возрасте 14 лет, и это был отрез из вашего журнала», - сказал он людям, отвечающим за баскетбольный журнал, который присудил ему приз. «Если спорт чему-то меня научил, то это перспектива, которую он дает вам на вещи, и я убираю из баскетбола, что побеждает, а также то, что вам удается донести до болельщиков, и это отчасти благодаря журналу», - добавил кантабрийский интерьер. Николлс покидает гонку с 9 медалями в 197 матчах за национальную сборную (три золота Европы, одно олимпийское и одно серебро мира, две бронзы мира и две европейские бронзы) и гонку, в которой участвовали испанские клубы, такие как Ривас Экополис, Перфумериас Авенида, Касадемонт Сарагоса, Сельта, Ирон или Сигло XXI; польская Висла Краков или турецкая «Фенербахче» и другие. ШЕФ 1011340 мам/арх

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