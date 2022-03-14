Лассо расскажет во вторник, наложит ли он вето или примет закон об абортах за изнасилование

Кито, 14 марта Президент Эквадора Гильермо Лассо обнародует свое решение во вторник, наложить вето или принять норму, одобренную Национальной ассамблеей (парламентом), которая регулирует аборты из-за изнасилования, сообщил в понедельник правительственный советник Карлос Хихон. «Политика правительства заключается в обеспечении того, чтобы закон, принятый Национальным собранием, соответствовал постановлению Конституционного суда. Это основная политика, это фундаментальное требование», - сказал он на пресс-конференции. 29 апреля 2021 года Конституционный суд декриминализировал аборт в случаях изнасилования. Решение было одобрено пленумом Суда семью голосами и оговорками двух женщин-судей в постановлении, которое объявило две статьи Всеобъемлющего уголовного кодекса (КОИП) неконституционными и открыло возможность добровольного прерывания беременности в случаях нарушения найден. «Во всем, что Ассамблея могла превысить или не скорректировать, президент Республики мог наложить на него вето», - сказал Хихон, отметив, что решение одобрить или наложить вето будет обнародовано во вторник самим Лассо. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД Во время интервью на прошлой неделе правитель напомнил, что лично защищает «жизнь от зачатия до естественной смерти». Однако как «президент Республики я должен также рассмотреть в данном конкретном случае постановление Конституционного суда, в отношении которого я заявил год назад, заявив, что я не согласен лично, но как президент Республики я обязан уважать это постановление государственного учреждения», - подчеркнул он. Исторически сложилось так, что аборт карался тюремным заключением, за исключением случаев, когда врач практикует его для спасения жизни беременной женщины или в случае изнасилования лица с психическими расстройствами. ФЕМИНИСТКИ В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ Феминистские организации и коллективы Эквадора заявили, что они продолжат свою юридическую борьбу за вступление закона в силу, если Лассо наконец наложит вето на норму, утвержденную парламентом. Об этом недавно рассказала Efe президент Фонда Десафио Вирджиния Гомес Де ла Торре, одна из инициаторов иска, который привел к историческому постановлению Конституционного суда, который постановил декриминализировать аборты в случае изнасилования и разработать закон, регулирующий его процедуру. Эта норма, требуемая судом, была одобрена Национальным собранием 17 февраля и устанавливает, что любая изнасилованная женщина может сделать аборт в течение первых двенадцати недель беременности и в исключительных случаях до 18 лет в случае девочек, подростков и женщин из числа коренного и сельского населения. Гомес де ла Торре считал, что если Лассо наложит вето на это правило полностью или частично, «это будет считаться незаконным, поскольку это решение Конституционного суда и оно не подлежит обжалованию, поскольку оно является другой властью государства и не должно получить ответа президента о неуважении к суду». Если право вето наконец произойдет, президент Фонда Десафио призвал обратиться в Конституционный суд, чтобы его решение имело преимущественную силу. Для Гомеса де ла Торре президентское вето будет означать, что закон об абортах за изнасилование снова закончится, и «отсутствие закона — это вакуум, потому что одного приговора недостаточно для того, чтобы система здравоохранения осуществила такой прорыв».