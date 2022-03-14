Израиль утверждает, что подвергся кибератаке на правительственные порталы

В понедельник Израиль заявил, что подвергся кибератаке, которая нарушила работу некоторых правительственных сайтов.

«За последние несколько часов на сервер была обнаружена атака отказа в обслуживании (DDoS), которая на короткое время закрывала доступ к некоторым сайтам, в том числе к государственным», — заявили в Национальном директорате по кибербезопасности.

«С этого времени все сайты возобновили свою деятельность», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Он не уточнил источник этой атаки, которая заключается в насыщении серверов жертвы путем наводнения их заказами.

Несмотря на то, что доступ к израильскому правительственному порталу был восстановлен внутри Израиля, сайт по-прежнему недоступен «в международном масштабе», сообщает NetBlocks, специализирующаяся на интернет-наблюдении в мире.

Журналисты AFP не смогли получить доступ к сайтам многих министерств Израиля вскоре после 20:00 по Гринвичу.

Согласно газете Haaretz, источник в оборонной промышленности страны указывает, что это самая крупная кибератака, когда-либо начатая против страны.

В последние месяцы несколько израильских сайтов подверглись компьютерным атакам, которые эксперты приписывают Ирану, заклятому врагу страны.

ДАК/ЧДЖ/РМ/ЭГ/JVB