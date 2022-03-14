Изабелла Сантьяго из MasterChef ответила на комментарии, которые указывают на нее как на «педантичную»

Этот новый сезон MasterChef Celebrity принес новых участников, которые вызвали у зрителей разную реакцию, наглядным примером этого является венесуэльская актриса Изабелла Сантьяго, которая своим характером вызвала у многих интернет-пользователей память о предыдущем победителе этого реалити-шоу. Карла Хиральдо.

Изабелла Сантьяго, которая была первой транс-актрисой, снявшейся в романе в стране, недавно столкнулась с другим актером Рамиро Менесесом, у которого был напряженный момент после группового вызова. В результате группа венесуэльской актрисы проиграла и носила черный фартук, но Сантьяго был спасен, потому что она была капитаном.

«Я не хочу сваливать всю вину на Ису, но есть капитан и этот капитан запутал нас всех и причинил непоправимый вред. Не знаю, из-за стратегии ли это, я хожу с теми, у кого нет фартука, и обезглавливаю их всех сразу, чтобы они пошли туда, что очень интересно», — сказал Рамиро.

Менесес, снявшийся в фильме Виктора Гавирии «Родриго и нет футуро», который участвовал в Каннах в 1990 году , пожаловался на отношение Изабеллы Сантьяго, вызвав ссору венесуэльской актрисы с Жаиром Ромеро в паре.

Недавно актриса, снявшаяся в фильме «Lala's Spa», общалась со своими подписчиками в своем аккаунте в Twitter через окно вопросов, где она ответила, каковы отношения участников этого сезона MasterChef Celebrity.

На вопрос, который поразил ее внимание как «педанте», Изабелла Сантьяго ответила: «Педанте - очень сильное слово, и правда в том, что я уже настолько ограждена от такого количества негативных комментариев, что мне все равно. Это только я, и иногда меня увлекают эмоции».

Что касается отношений и сосуществования со своими коллегами, венесуэлка прокомментировала: «Я хорошо лажу со всеми, мы хорошо работаем и в команде... По мере развития конкуренции мы развиваем ценности и достоинства. Все очень хорошо».

Актриса по имени Крейбан Карбальо Сантьяго, которая родилась в 1992 году, прошла через различные процессы, чтобы попасть туда, где она сейчас находится, появившись в национальных СМИ. Но не все было так просто для Изабеллы, она сказала CNN в интервью пару лет назад, что ее отождествление со своей сексуальной ориентацией было слишком сложным из-за табу и религиозных заповедей ее дома и общества: «Когда мне было 8 лет, я почувствовала, что в моем теле есть что-то странное, потому что меня привлекали дети моего возраста и меня не привлекали девочки, что и привило мне общество и моя семья».

Хотя венесуэльское общество в то время все усложняло, актриса, которая в настоящее время участвует в реалити-шоу самой известной кухни Колумбии, Изабелла подчеркивала поддержку своей семьи во все времена, включая ее растерянное детство: «Хотя я могу сказать, что я пережила трудные времена потому что мой отчим не полностью принял мой образ жизни, всегда защищался в этом вопросе. Но любовь, которую я получила от мамы, бабушки, дедушки, сестер, была для меня всем».

Физик и навыки Изабеллы привели её к победе в Каракасе конкурса красоты «Мисс Международная королева» в 2014 году, который не только дал ей корону в качестве приза, но и приз в 12 500 долларов и косметическую хирургию.

В 2018 году она приедет, чтобы сняться в своей первой роли на колумбийском телевидении в романе «Nadie me quila lo dance», но ее главный момент был с постановкой RCN «Lala's Spa», что сделало ее первой транс-женщиной, снявшейся в романе.

«Это была прекрасная возможность, потому что это было оправдать себя тем человеком, который прозрачен, который чист, который полон красивых ценностей», - рассказала венесуэльская актриса цифровому СМИ KieNyke о своем впечатлении от колумбийской постановки.

На данный момент Изабелла Сантьяго продолжает демонстрировать на кухне MasterChef Celebrity свои вкусовые качества и сильный темперамент.

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