Центр иммиграционного контроля вновь открылся в Техасе после ремонта

Лос-Анджелес, 14 марта Управление таможенной и пограничной охраны (CBP) вновь открыло свой процессинговый центр в долине Рио-Гранде в Мак-Аллене, штат Техас, после капитальных ремонтных работ, которые значительно улучшили способность агентства обрабатывать «безопасным, упорядоченным и гуманным образом» мигрантов, обнаруженных на южной границе, было сообщено в понедельник. В заявлении CBP говорится, что ремонтные работы включали удаление металлических сетчатых ограждений, установку постоянной системы кондиционирования воздуха для обеспечения чистого воздуха и среды с контролируемым климатом, а также улучшение средств личной гигиены. Центр, закрытый в октябре 2020 года из-за ремонта, также был оснащен адекватной инфраструктурой безопасности, зонами медицинского осмотра, услугами прачечной, телефонными линиями, компьютерными станциями для виртуальной обработки и консультационными комнатами для сотрудников консульства. Инженерный корпус армии осуществлял надзор за модернизацией объекта площадью 77 000 квадратных футов (0,7 га) с вместимостью 1200 человек в целях расширения полномочий пограничного патруля по обработке данных в долине Рио-Гранде. В период реконструкции CBP возвела временный объект с мягкими стенами (палатку) в Донне, штат Техас, который будет продолжать работать в обозримом будущем. По словам агентства, продление, завершившееся выделением почти 30 миллионов долларов США из экстренных дополнительных ассигнований на 2019 финансовый год, «является частью стратегии CBP по безопасной обработке лиц, с которыми она сталкивается, и улучшению оперативных возможностей и условий для мигрантов». Он добавил, что продолжит тесную координацию с Управлением по расселению беженцев Департамента здравоохранения и социальных служб в целях переселения мигрантов, находящихся под стражей пограничного патруля. ШЕФ мск/