Правозащитник приговорен к восьми годам тюрьмы в Никарагуа

Манагуа, 14 марта 63-летняя правозащитница Эвелинг Пинто была приговорена к восьми годам тюрьмы и запрещена к предъявлению обвинений в Никарагуа после того, как ее осудили за преступления, считающиеся государственной изменой и распространение ложных новостей, сообщило в понедельник диссидентское подразделение правовой защиты (UDJ). «Судья Ирма Оралия Лагуна Крус приговаривает политзаключенную Эвелин Пинто Сентено к 8 годам тюремного заключения, плюс штраф в размере 500 дней и дисквалификацию от предъявления обвинений», - говорится в заявлении UDJ. Пинто является ветераном-защитником прав детей и подростков со времени работы в организации Fe y Alegría, а также женщин и коренных народов. Лагуна Круз приговорила Пинто к пяти годам тюрьмы за «сговор с целью подрыва национальной целостности» и три года за «распространение фейковых новостей». «Этот приговор является оскорблением правосудия в Никарагуа. (Пинто) невиновен», — говорится в публичном заявлении Никарагуанского центра по правам человека (Cenidh). Правозащитника схватили 6 ноября, накануне выборов, на которых президент Даниэль Ортега был переизбран на пятый, четвертый срок подряд, и второй с женой Росарио Мурильо в качестве вице-президента, а его главные претенденты находятся в тюрьме. По словам ее родственников, Пинто переживает рак и страдает гипертонией и хронической почечной недостаточностью, поэтому ей нужна специализированная медицинская помощь. Активист является одним из более чем 40 человек, захваченных в плен в рамках выборов 2021 года, включая диссидентов, которые хотели бороться за пост президента, бывших сандинистских исторических партизан, бывших дипломатов, лидеров оппозиции, критиков Ортеги и независимых профессионалов. Лица, захваченные в ходе выборов, обвиняются в экономических преступлениях и государственной измене родине. Все те, кто предстал перед судом, не признали себя виновными, но судьи признали их виновными. Джанид настаивает на том, что обвиняемые являются «политическими заключенными», которые были незаконно захвачены в плен, не прошли надлежащую правовую процедуру и стали жертвами предполагаемых нарушений их прав, жестокого обращения и пыток. Ортега заклеймил заключенных и осужденных противников как «предателей родины», «преступников» и «сукиных сыновей империалистов янки».