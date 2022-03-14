Хард-кирхнеризм раскритиковал соглашение с МВФ, подписанное правительством: оно предусматривает рецессию, падение зарплат и рост бедности

Argentina's Vice President, Cristina Fernandez de Kirchner looks to Economy Minister Martin Guzman during a news conference to give details about the agreement with major private creditors to restructure Argentina's sovereign debt, at the Casa Rosada Presidential Palace, in Buenos Aires, Argentina August 31, 2020. Juan Mabromata/Pool via REUTERS

Некоторые из самых сложных вопросов к экономической программе, согласованной между правительством и Международным валютным фондом, исходили от самой правящей коалиции. Помимо «политической» критики исхода переговоров, которая смотрит боком на то, как был достигнут этот результат или какие вопросы министр Мартин Гусман мог обсудить более жестко, существует также неодобрение курса экономической политики, согласованного с МВФ.

Таким образом, для некоторых экономистов и исследовательских центров, склонных к кирхнеризму, критикующих переговоры с Фондом, такая программа является «непоследовательной», предполагает меры, которые прервут тенденцию экономического восстановления и вызовут рецессию, большее падение реальной заработной платы и пенсий , рост нищеты и, кроме того, по их словам, преследует недостижимые экономические цели, а исполнительная власть лишится возможности действовать в пределах, установленных для нее соглашением.

В Палате депутатов законопроект о рефинансировании долга в МВФ получил больше положительных голосов от оппозиционной скамьи, чем от самого правительства. Кампора проголосовала за отказ, как и два законодателя из Патриа Гранде. Короче говоря, Фронт Тодос имел 28 голосов против и 13 воздержавшихся в своих рядах. Проконсультировавшись с Infobae, Министерство экономики не прокомментировало экономическую критику соглашения, которое было заключено самой коалицией.

По словам консультанта Programa Economico бывшего заместителя Фернанды Вальехос, «разработка программы не согласуется с расширением потребления и инвестиций, что снижает вероятность избежания пути корректировки (стагнация или сокращение ВВП) в результате программы политики, в то время как фискальное правило, похоже, не оставляет места для значительного увеличения государственных расходов», - отметили они в недавнем отчете.

В этой связи они также поставили под сомнение прогнозы инфляции, согласованные с Валютным фондом, который предусматривает повышение цен в диапазоне от 38 до 48 процентов в этом году. «Это непростая задача, учитывая замедление инфляции в декабре (3,8%) и январе (3,9%), в контексте роста международных цен, на который повлиял военный контекст в Украине, а также предложенное программой правило валютного курса (ускорение курса девальвации) и новое тарифная политика, которую он предлагает», - говорится в этом учебном центре.

«Для достижения этой цели, учитывая данные за январь, месячный уровень инфляции за оставшиеся одиннадцать месяцев 2022 года не должен превышать 3,27% в месяц. Однако инфляционное повышение правила валютного курса (в сочетании с международной инфляцией) и новой тарифной политики приводит к росту (а не снижению) темпов инфляции, в то же время ставя под угрозу цели восстановления реальных доходов и, как упоминалось ранее, роста перспективы частного потребления и инвестиций», критиковали они.

Главный вопрос Вальехоса заключается в том, что это программа, которая повлияет на покупательную способность дохода. «Дизайн программы не соответствует целям роста заработной платы и занятости. Не обнадеживает и перспектива того, что, если будут улучшения в доходах, это не будет распределено внутри страны для облегчения условий жизни аргентинцев и укрепления внутреннего рынка, а обратится к сокращению бюджетного дефицита выше намеченных целевых показателей», - отметил он в своем отчет.

Исследовательский центр во главе с бывшим депутатом Фернандой Вальехос раскритиковал соглашение с МВФ и заявил, что оно повлечет за собой снижение заработной платы

Кроме того, он ожидает, что повышение тарифов, подобное предложенному правительством, приведет к ухудшению социальных условий и в конечном итоге к росту нищеты или нищеты. «Есть опасения по поводу уязвимости бедных семей, которая будет достигнута за счет увеличения их потребления на 43%, поскольку социальный тариф не охватывает 31,2% домохозяйств в этом состоянии (на 0,8 пункта выше, в первой половине 2021 года отметка 30,4% за тот же период 2020 года и почти 6 пунктов). выше рекордного показателя в 25,4% за тот же период 2019 года), что может ухудшить уровень бедности», - говорит Proyecto Economico.

Со своей стороны, Конфедерация трудящихся Аргентины (CTA), штаб-квартира трудящихся, в которой Хьюго Яски является представителем в нижней палате - ее голос за соглашение с МВФ был одним из воздержавшихся - подготовила критический отчет о результатах переговоров между Гусманом и сотрудниками Валютный фонд через свой учебный центр Cifra под руководством Марианы Гонсалес и Пабло Мансанелли.

«Существуют значительные краткосрочные ограничения для поддержания восстановления экономики, на которые правительство предлагает не влиять. Общие сроки погашения около 7 миллиардов долларов - 9 миллиардов долларов на период 2022-2024 годов добавляются к целевым показателям по накоплению резервов в размере 15 миллиардов долларов в эти годы», - отметили они в недавнем отчете.

«Для выполнения этих обязательств и в целом потребностей аргентинской экономики в иностранной валюте, а также для достижения предлагаемых целевых показателей роста ВВП, по оценкам, экспорт должен составить в среднем 91 миллиард долларов в период 2022-2024 годов, что является недостижимой целью», - говорится в CTA.

«С точки зрения целей, которые правительство предлагает в понимании с МВФ, а именно «непрерывность восстановления экономики» и «умеренное увеличение государственных расходов», программа вряд ли будет успешной», - говорится в исследовании.

Между тем, Исследовательский центр Скалабрини Ортиса (CESO) во главе с Андресом Асиайном поставил под сомнение, что «соглашение не способствует снижению неопределенности, связанной с несоблюдением требований Фонда, по крайней мере, до тех пор, пока он не получит последнюю выплату в 2024 году». Кроме того, они сочли, что цели, согласованные с МВФ, трудно достичь.

«Достижение целевого показателя резерва может быть затруднено даже в 2022 году из-за роста стоимости импорта топлива для производства электроэнергии. Умеренная оценка показывает, что импорт топлива может потребовать дополнительных 8 миллиардов долларов США», - заявили они, и что «временная концентрация импорта топлива зимой может привести к частичному нарушению целевых показателей резервов и/или необходимости нормировать энергоснабжение отраслей».

Центр Cifra, возглавляемый заместителем Хьюго Яски, воздержался от голосования во время сессии, поставил под сомнение соглашение с МВФ

Кроме того, они задались вопросом, сможет ли правительство достичь бюджетного целевого показателя этого года (первичный дефицит в 2,5% ВВП), поскольку считают, что он «в основном зависит от увеличения доходов от экономического роста». «Если выполнение фискального целевого показателя будет сомнительным в 2022 году, его выполнение, по-видимому, будет сложнее в 2023 году, когда экономический рост будет обусловлен нехваткой резервов, а политика увеличения государственных расходов планируется увеличить электоральные шансы правящей партии», - они продолжили свою критику.

Что касается инфляции, то, по мнению CESO, мнение о соглашении является «монетаристским», а снижение индекса цен — «утопическим». «В соответствии с видением МВФ, которое разделяет экономическая команда правительства, сокращение дефицита и выпуска приведет к снижению инфляции. Таким образом, потребность в увеличении количества валюты в обращении для нормального функционирования экономики уменьшается. Но в соответствии с нашим структурным видением инфляция имеет относительную независимость от выбросов и дефицита, а ее динамика централизованно реагирует на инерционные проблемы».

«Без монетарных очков перспектива снижения инфляции выглядит утопичной, если учесть обязательство не откладывать официальный доллар (якорь использовался в 2021 году) в условиях очень высоких международных цен на сырьевые товары. Фискальная и денежно-кредитная программа, выделенная Фонду, может привести к постоянной неликвидности, которая препятствует нормальному функционированию экономики, вызывая внутреннюю рецессию, которая вынуждает частный сектор дезаггерировать для монетизации экономики, наряду с рецессивным сокращением импорта, что улучшает внешний баланс для вливания ликвидности через этот канал», - заключили они.

Наконец, Центр политической экономии Аргентины (CEPA) во главе с Эрнаном Летчером и Джулией Страда, нынешний директор Banco Nación, поставил под сомнение, что «соглашение не подразумевает обязательств по улучшению сбора с усилиями самых богатых секторов, а также преемственности Чрезвычайного Вклад в Великие удачи или увеличение удержаний. Это позволит другим элементам обеспечить целевой показатель дефицита в 2,5% и последующие», - заявили они.

Кроме того, они говорят, что экономическая программа заставляет правительство отказаться от «контроля над денежно-кредитными и финансовыми инструментами», среди которых оно назвало те, что для валютных интервенций с лимитом до 9 миллиардов долларов для продажи будущего доллара, обязательство не устанавливать больше обменного курса регулирования или повышения обменного курса или верхнего предела выпуска денежных средств.

С другой стороны, они считают, что дизайн программы предполагает «сценарий дефолта каждые три месяца». «МВФ имеет право вето при каждом ежеквартальном обзоре. Это подразумевает постоянную подверженность дефолту. Хотя выплата, предусмотренная в первом платеже, позволяет выполнить два четверти срока погашения, схема условных выплат поставит Аргентину в сценарий возможного ежеквартального дефолта (при условии одобрения каждого из 10 пересмотренных вариантов). То есть возможности для маневра в стране ограничены ежеквартальными обзорами».

«Ежеквартальный мониторинг не только связан с повторяющимся риском дефолта, но и создает постоянную неопределенность. Кроме того, полномочия агентства в ежеквартальном обзоре, которому подлежат будущие выплаты, позволят ему, если оно пожелает, вмешиваться в местную политику путем обусловливания средств», - заключил CEPA.

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