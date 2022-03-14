Глава правительства Германии и президент Турции подтвердили необходимость прекращения огня в Украине

Глава правительства Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили в понедельник в Анкаре необходимость прекращения огня между Россией и Украиной и готовность продолжать военное сотрудничество с Киевом.

Встреча в понедельник станет первой встречей двух лидеров с момента прибытия в канцелярию преемника Ангелы Меркель, с которой Эрдоган установил особые отношения.

Обе страны являются членами НАТО, военного альянса Соединенных Штатов и крупных европейских держав.

По словам Эрдогана, переговоры прошли в «атмосфере искренности». Шольц, поблагодаривший «усилия Турции в направлении дипломатического решения», назвал встречу «конструктивной и продуктивной».

По словам Эрдогана, Турция хочет «сохранить дружеские связи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и [президентом России] Путиным».

«Мы направили необходимую помощь Украине и будем продолжать», - добавил он.

Анкара защищает нейтралитет своей страны, а также выступает посредником в прекращении огня между Россией и Украиной. С 2019 года она доставляет в Киев боевые беспилотники, которые использовались против российских танков с начала вторжения.

«Турция отправляла в Украину оружие, а не только гуманитарную помощь. Мы должны принять это во внимание», — заявил Шольц.

Традиционный союзник Киева, глава турецкого государства осудил вторжение России в Украину в первый день наступления, 24 февраля, но воздержался от присоединения к западным санкциям против Москвы.

Канцлер Шольц, который ездил в Москву до конфликта, несколько раз встречался с российским президентом.

В субботу он провел с ним телефонный разговор вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном на следующий день после европейского саммита в Версале.

По мнению Гюнтера Зёферта, немецкого исследователя международных отношений и безопасности, визит главы правительства Германии был нацелен прежде всего на сближение Запада с Турцией.

«Никто не просит Турцию присоединиться к санкциям против России, но, по крайней мере, она их не игнорирует», пытаясь их избежать, пояснил он AFP.

Шольц также приветствовал усилия Эрдогана в регионе, имея в виду Израиль и Грецию, две страны, лидеры которых посетили Турцию в последние дни.

«У нас есть разногласия, разные взгляды на права человека, верховенство закона (...), но мы ожидаем, что они будут быстро преодолены», — заявил немецкий лидер.

Визит Шольца является частью напряженной дипломатической последовательности для Турции, где на прошлой неделе состоялись первые прямые переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

ач/рба/провисание/мб