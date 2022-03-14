Генерал Кабальеро JLM и Соль де Америка сталкиваются друг с другом за Парагвай 2 ключ

Генерал Кабальеро ЮЛМ, который только что забил в первом матче, завтра встретится с Сол де Америкой, чтобы получить пропуск на групповой этап Кубка Южной Америки 2022 года. Его соперник по-прежнему надеется переломить счет. Матч пройдет с 19:15 (по аргентинскому времени) на стадионе Дефенсорес дель Чако.
Генерал Кабальеро и Соль де Америка встретятся завтра в 19:15 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий ключу Парагвая 2 на Кубке Южной Америки 2022 года, будет сыгран на стадионе Дефенсорес дель Чако.
Ответственный за справедливость в матче будет Пьеро Маса Гомес.
Общее время Caballero JLM и Sol de America, в зависимости от страны
- Аргентина: 19:15
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:15
- Мексика CST и Никарагуа: 16:15
- Мексика MST и Мексика PST: 15:15
- Венесуэла: 18:15