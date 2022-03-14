Франция и Мексика представят Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции в помощь Украине

Франция и Мексика объявили в понедельник, что они представят Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции о гуманитарной помощи Украине, а не в Совет Безопасности, где Россия имеет право вето.

Дата голосования в Ассамблее пока не объявлена.

«Чем раньше, тем лучше», — заявил прессе посол Франции в ООН Николя де Ривьер. «Ожидается, что в нем примут участие большое количество стран», - добавил его мексиканский коллега Хуан Рамон де ла Фуэнте, пока не прокомментировав ряд и отметив, что проект сосредоточен на гуманитарных вопросах.

2 марта Генеральная Ассамблея ООН в основном приняла резолюцию, осуждающую вторжение России, 141 голосом за, 5 против и 35 воздержавшихся.

Некоторые дипломаты надеются, что текст, посвященный гуманитарной помощи, получит большую поддержку, в то время как другие считают, что результат может быть меньше, а последствия, вызванные вторжением, исчезнут.

Если резолюция будет призывать к «прекращению военных действий», как, казалось, хотят Париж, Вашингтон или Лондон, она может отвлечь голоса за возможное воздержание, голоса против или даже неучастие некоторых стран, согласно тем же источникам.

В последние недели Россия ясно дала понять, что, по ее мнению, призыв к «прекращению военных действий» носит политический характер, и заявила, что будет выступать против него.

Для того чтобы резолюция была принята Генеральной Ассамблеей в составе 193 членов, она должна собрать две трети голосов за. Число воздержавшихся не учитывается.

В отличие от Совета Безопасности, в Генеральной Ассамблее принятые резолюции не имеют обязательной силы.

прх/уб/кжк/дга