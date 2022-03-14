Конгресс Флориды утвердил крупнейший бюджет в истории штата

Майами, 14 марта Конгресс Флориды (США) в понедельник утвердил бюджет штата на следующий год, который в размере 112,1 миллиарда долларов является крупнейшим в истории штата и включает повышение заработной платы государственных служащих и подрядчиков, а также прокуроров, государственных защитников и учителей. Бюджет был утвержден Сенатом единогласным голосованием вскоре после того, как Палата представителей одобрила его 105-3 голосами. Принятие плана расходов ознаменовало окончание законодательного срока 2022 года, в котором Конгресс Флориды принял ряд ультраконсервативных законов, которые затрагивают женщин, сообщество ЛГБТК+ и иммигрантов, среди прочего, и были выдвинуты или поддержаны губернатором, республиканцем Роном ДеСантосом, который будет добиваться новый мандат на ноябрьских выборах этого года. Губернатор все еще может наложить вето на некоторые бюджетные статьи, утвержденные законодателями, которые, по данным местных СМИ, смогли быть более щедрыми в своих прогнозах благодаря почти 3,5 миллиарда долларов федерального финансирования, которое Флорида получила для облегчения ситуации, созданной коронавирусом. По данным USA Today, заложенные в бюджет 112,1 миллиарда долларов представляют собой увеличение на 10% по сравнению с 101,5 миллиарда в предыдущем бюджете. Согласно местным СМИ, новый бюджет, который все еще нуждается в подписи губернатора, предусматривает повышение заработной платы на 5,38% для всех государственных служащих и обязательство, что никто из них не будет зарабатывать менее 15 долларов в час. Он также включает 200 миллионов долларов федеральной помощи в дополнение к приостановлению налога на газ штата в октябре 2022 года. Утвержденный сегодня бюджет включает 12 миллионов долларов на переселение иммигрантов без документов из штата; 10 миллионов долларов на восстановление охраны штата Флорида с численностью до 400 добровольцев; и 50 миллионов долларов на грантовый фонд для роста занятости. Что касается государственных защитников и заместителей прокуроров штата, то они увидят дополнительное повышение заработной платы от 5000 до 10 000 долларов в год. Если новый бюджет будет утвержден, минимальная заработная плата учителей возрастет как минимум до 47 500 долларов в год. «Этот бюджет инвестирует в рабочих, которые служат нашему штату и его народу», - говорится в заявлении президента Сената штата, республиканца Уилтона Симпсона. В своем предложении по государственному бюджету в декабре прошлого года ДеСантис уже включил повышение заработной платы для государственных работников и пятимесячную паузу в налоге на бензин, то, что законодатели в конечном итоге сократили до одного месяца. ДеСантис отметил, что приостановка налога на бензин была необходима, чтобы компенсировать рост цен на топливо и инфляцию «из-за» президента Джо Байдена, считает он. ШЕФ джип