Рейс прибывает в Эквадор с гражданами, бежавшими из Украины

КИТО (AP) — Третий и последний гуманитарный рейс, отправленный правительством Эквадора, прибыл в эту столицу в понедельник с 192 людьми и 42 домашними животными, которым удалось бежать от войны в Украине и которые в основном покинули Польшу, куда они прибыли после нескольких дней мобилизации на фоне российских бомбардировок.

Канцлер Хуан Карлос Ольгин опубликовал в своем аккаунте в Twitter, что на этом последнем гуманитарном рейсе «путешествовал наш самый молодой пассажир. С 4-дневным месяцем она пересекла Украину на руках родителей. Теперь он благополучно и с надеждой на будущее прибывает в Эквадор. Наша дань уважения ее родителям (и ей!) за мужество».

Колония зарегистрированных эквадорцев в Украине, насчитывающая около 850 человек, является крупнейшей среди стран Латинской Америки, хотя около 745 удалось уехать в соседние страны и большинство из них были сосредоточены в Польше. Многие из них, молодые люди, учились в этой стране.

Девять граждан Колумбии, четыре перуанца и 32 украинца, также прибыли этим последним рейсом, подтвердили в МИД, которое настаивает на том, что несколько десятков соотечественников решили не возвращаться на эквадорскую землю.

Первым гуманитарным рейсом, который прибыл в эту столицу 4 марта, прибыло 246 пассажиров, а второй вскоре после еще 203 пассажира, в основном эквадорцев.

После полетов эквадорские дипломаты сосредоточатся на извлечении из зоны конфликта в Украине эквадорца, оказавшегося в ловушке посреди войны.