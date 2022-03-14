Феде Вальверде: «Когда товарищ по команде получает травму, возникает беспокойство»

Deportes Writing, 14 Mar Феде Вальверде, уругвайский полузащитник «Реала», не скрывал беспокойства, с которым мадридские игроки закончили матч в Сон Моише, увидев травмы Родриго, Ферланда Менди и Карима Бензема. «Очевидно, что когда партнер по команде травмирован, есть беспокойство по всей группе, но мы большая команда, которая все работает для одного и того же», - сказал он в Movistar. «Травма Родриго заставляет меня жалеть его, надеюсь, у него нет ничего серьезного и он скоро сможет восстановиться. Дело в футболе, есть вещи, которые не следует обсуждать с судьей, я получил желтый цвет, который обусловил всю игру», - добавил он. Вальверде подчеркнул важность победы на Майорке, которая приближает «Реал Мадрид» к завоеванию Ла Лиги. «Сегодня было важно победить, мы знали, что соперники, которые проиграли, потеряли очки. Это был сложный матч, но под высоким давлением мы забили первый гол, а затем матч начался». «Мы знали, что они будут действовать при поддержке общественности. Думаю, мы хорошо сыграли, не успели финишировать в первом тайме, но во втором тайме счет уже был открыт», - сказал он. ШЕФ рмм/арч