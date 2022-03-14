Семья мексиканца, убитого иммиграционным агентом в США, отвергает безнаказанность

Мария Леон Тусон (США), 14 марта Сестра мексиканца, скончавшегося в феврале прошлого года от «множественных» огнестрельных ранений иммиграционного агента, описывает инцидент, произошедший на границе США и Мексики, как «убийство», когда только в прошлом финансовом году было зарегистрировано 714 случаев применения силы пограничным патрулем. Кармело Крус-Маркос, уроженец мексиканского штата Пуэбла, скончался 19 февраля в горном, уединенном районе пустыни Аризона (США) от нескольких огнестрельных ранений в грудь и живот, согласно отчету медицинского эксперта округа Пима. «Смерть моего брата была убийством, убийством пограничного патруля», — рассказала Эфе сестра иммигранта, которая попросила, чтобы ее назвали «Марией», потому что она не имеет легального иммиграционного статуса в США. Лицо без документов входило в группу иммигрантов, которые сбежали, когда их обнаружили пограничники при срабатывании датчика движения. Согласно предварительному следствию, офицеры начали следить за ними, и один из них обстрелял Круз-Маркоса, когда он якобы взял камень, чтобы бросить его в форму. «Мой брат не был жестоким человеком, он не был плохим человеком. Все, кто его знал, знают это», — сказала его сестра. Он сказал, что у него есть жена и трое маленьких детей, и поэтому он пересек границу в поисках лучшей жизни для них. Он добавил, что его смерть стала серьезным ударом для семьи, тем более потому, что он погиб от рук агента пограничного патруля. Мария сомневается прежде всего в том, что тело ее брата не было немедленно забрано властями того места, где он умер, до дня спустя. Она также утверждает, что у нее была возможность увидеть тело и что все полученные ею выстрелы были произведены выстрелами в спину. СЛУЧАИ НА ПОДЪЕМЕ По данным Управления таможни и охраны границ (CBP), в течение 2021 финансового года на границе с Мексикой было зарегистрировано 714 случаев применения силы пограничными агентами по сравнению с 532 случаями за предыдущий период. Федеральное агентство, в ведении которого находится пограничный патруль, не указывает, сколько из этих случаев закончилось смертью иммигранта. Этот рост применения силы в значительной степени соответствует первому году правления президента Джо Байдена, что вызывает озабоченность у таких активистов, как Ричард Борен, член группы жертв пограничного патруля. «За время правления Байдена ничего не изменилось. Как мы видим, пограничный патруль продолжает действовать безнаказанно», — сказал Борен Эфе. В текущем финансовом году, который начался 1 октября прошлого года, и по состоянию на конец января прошлого года было зарегистрировано 264 случая применения силы пограничными агентами, что превышает 193 случая, зарегистрированных за тот же период предыдущего финансового года. «КЛУБ РАСИСТОВ» Борен уверяет, что агенты пограничного патруля «прикрывают спину» друг другу. «Синдикат пограничного патруля — это клуб расистов, которые скрывают действия своих агентов», — заявил активист. Он признал, что устал от того, что офицеры всегда используют аргумент о том, что иммигрант взял камень и напал на них в качестве «предлога», чтобы убить его. CBP квалифицирует как случаи «применения силы», когда агенты применяют физическую силу, предметы или оружие, чтобы доминировать над иммигрантом. В 2021 финансовом году пограничные агенты применили свое огнестрельное оружие 15 раз, а в этом финансовом году уже было зарегистрировано пять случаев. Борен считает важным, чтобы пограничные агенты и сотрудники других правоохранительных органов носили видеокамеры, а случаи смерти иммигранта расследуются независимыми федеральными агентствами. Со своей стороны, УТПО утверждало в заявлениях, направленных Ефе, что оно «не спекулирует» на возможных причинах роста или сокращения случаев применения силы пограничными агентами. «Поддержание общественного доверия жизненно важно для нашей миссии. CBP постоянно оценивает и совершенствует свою политику, практику и процедуры с акцентом на поддержание подотчетности и прозрачности, а также обеспечение их соответствия законодательству», — заявили в федеральном агентстве. Однако в случае с Круз-Маркосом родственники говорят, что до сих пор ни один правоохранительный орган не связался с ними, чтобы проинформировать их о расследовании. «Смерть моего брата не может остаться безнаказанной. Нам нужны ответы, чтобы рассказать нам, что произошло. Мы хотим справедливости», — заключила Мария. ШЕФ мл/имс/л