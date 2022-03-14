Члены семей заключенных американцев просят Байдена больше вести переговоры с Венесуэлой

Вашингтон, 14 марта Родственники восьми граждан США, которые все еще находятся в заключении в Венесуэле, обратились в понедельник к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой продолжить переговоры с правительством Венесуэлы, чтобы добиться их освобождения. Через несколько дней после освобождения двух американцев, задержанных в южноамериканской стране, родственники восьми других граждан страны, которые все еще находятся в заключении в Венесуэле, опубликовали письмо о недавнем диалоге между Вашингтоном и Каракасом. «Мы молимся, чтобы мужество, проявленное в этом последнем контакте с Венесуэлой, не исчезло после освобождения двух человек», - заявили восемь подписантов письма, опубликованного на веб-сайте Фонда Джеймса Фоули. На прошлой неделе после визита в Каракас высокопоставленной американской делегации власти Венесуэлы освободили американцев Густаво Адольфо Карденаса и Хорхе Фернандеса из тюрьмы. Карденас — бывший директор Citgo, дочерней компании венесуэльской государственной нефтяной компании Pdvsa в США, который был задержан на четыре года и четыре месяца в Венесуэле вместе с пятью другими руководителями этой компании, которые до сих пор находятся в заключении в стране. Это Томеу Ваделл Рекальде, Хорхе Луис Толедо Кохури, Хосе Луис Самбрано Колина, Алирио Хосе Самбрано Колина и Хосе Анхель Перейра. Письмо в этот понедельник было подписано женами Перейры и Ваделла, пасынка Толедо, дочери Алирио Самбрано и его брата и Хосе Луиса Самбрано. Он также был подписан женой и братом, соответственно, Айрана Берри и Люка Денмана, двух бывших солдат, приговоренных к 20 годам тюрьмы в 2020 году за участие в неудачной попытке народного восстания в Венесуэле. Наконец, письмо было подписано тетей отставного морпеха Мэтью Хита, арестованного в 2020 году и обвиненного в терроризме за его предполагаемое участие в тайной операции по саботажу нефтяных установок, обвинение, которое Вашингтон считает ложным. В письме родственники защищали «героическое» решение президента США Джо Байдена направить делегацию в Каракас, хотя, напомнили они, он «столкнулся с критикой за то время, когда состоялась поездка, правильно ли это делать и порождает ли она будущие проблемы». Члены семьи заявили, что «подход, разработанный для безопасного возвращения домой нескольких невинных американцев, не должен подвергаться критике». «Венесуэла ничего не хочет от наших семей. Чего он хочет, так это диалога с правительством США», - заявили родственники задержанных, которые поверили, что Белый дом продолжит «работать в направлении» освобождения «восьмерки», которые до сих пор находятся в тюрьме. Соединенные Штаты настаивают на том, что основным вопросом, который он говорил с Мадуро во время своего визита в Каракас, было положение американцев, заключенных в тюрьму в Венесуэле, хотя они также касались вопроса мировых цен на энергоносители, которые выросли после российского вторжения в Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что «пока» возможность импорта венесуэльской нефти в Соединенные Штаты исключена. ШЕФ фунт/уд.м