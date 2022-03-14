Фахардо будет добиваться голосования у тех, кто не участвовал в законодательных собраниях Колумбии

Богота, 14 марта Серхио Фахардо, кандидат в президенты от Коалиции Centro Esperanza, заявил в понедельник, что он будет добиваться голосов «восьми миллионов человек», которые не участвовали в выборах в законодательные органы Колумбии, чтобы преодолеть преимущество двух других кандидатов, которые выиграли консультации в воскресенье. «Мы призываем закрыть до 8 миллионов человек, которые не участвовали в этих выборах, позвонить им, пригласить их, соблазнить их принять участие в предлагаемых нами изменениях», - заявил журналистам бывший мэр Медельина и бывший губернатор департамента Антьокия (северо-запад). Фахардо выиграл консультацию Коалиции Centro Esperanza, набрав 723 084 голоса, что эквивалентно 33,49%, бывшему сенатору Хуану Мануэлю Галану, набравшему 486 808 голосов (22,55%), и бывшему губернатору Бояки Карлосу Амайе, получившему 451 122 бюллетеня (20,89%). В ходе этой консультации также появились имена бывшего министра здравоохранения Алехандро Гавирии, который добавил только 336 385, и сенатора Хорхе Робледо, который закрылся дискретным голосованием 161 176 голосов (7,46%). Однако число Фахардо невелико по сравнению с 4 487 551 победой левого Густаво Петро, победителя Исторического пакта, и 2 160 329 правых Федерико «Фико» Гутьерреса, который принял участие в консультациях команды для Колумбии. Именно поэтому Фахардо выделил объединение своей коалиции и заявил, что они собираются показать стране, что могут работать вместе для голосования 29 мая. «Каждый будет участвовать в следующей кампании (...) Колумбия собирается измениться, нам нужны глубокие перемены, при условии, что мы единственные, кто способен осуществить в нашей стране, и это объединиться, это большой политический вызов», - сказал он. КАНДИДАТ ОТ УРИБЕ С другой стороны, Фахардо обвинил Гутьерреса в понедельник в том, что он является кандидатом бывшего президента Альваро Урибе после отставки претендента Оскара Ивана Зулуаги из правящего Демократического центра, членом которого также является президент Иван Дуке. «Сегодня отставкой Оскара Ивана Зулуаги было подтверждено, что Федерико Гутьеррес является кандидатом от урибизма, Дуке, это преемственность и это как раз одна из сил, которые не могут продолжаться в нашей стране», - сказал он. Вот почему Фахардо также будет призывать «людей из партий, из всех партий в Колумбии» участвовать «в области, где можно эффективно претворять в жизнь преобразования, изменения, строительство и борьбу с коррупцией». ШЕФ jga/ком/jrh (фото) (видео)