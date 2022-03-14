Европейские банки имеют возможность маневрировать перед лицом войны в Украине, согласно JUR

Брюссель, 14 марта Европейские банки «хорошо расположены» для того, чтобы справиться с экономическими последствиями российского вторжения в Украину и имеют «пространство для маневра» для управления ситуацией, возникшей в результате санкций против Москвы, согласно Единому совету по разрешению споров (JUR). «Рассматривая эффекты первого раунда, которые мы наблюдаем на данный момент, справедливо сказать, что европейские банки, похоже, находятся в хорошем положении, чтобы выдержать шторм. Даже если все российские активы будут потеряны, это кажется управляемым для банковского сектора», - заявила президент JUR Эльке Кениг, выступая перед комитетом Европалаты по экономическим вопросам. Отвечая на вопрос депутатов Европарламента о влиянии кризиса на европейские структуры, Кениг настаивал на том, что и председательствующий орган, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) следят за ситуацией, и отметил, что, как и в случае с пандемией covid-19, она «кажется очень управляемой», поскольку организации «находятся в очень хорошем положении, чем так и было, и у них гораздо больше возможностей для маневра». Он признал, что «нельзя исключать, что есть какие-то отдельные случаи» и что с последствиями второго, третьего или четвертого раунда ситуация «может измениться», но настаивал на том, что «пока» является «умеренно позитивной». Кениг дебатировал с евродепутатами всего через две недели после того, как возглавляемое им агентство заказало интервенции в дочерние компании российского банка «Сбербанк» в Австрии, Хорватии и Словении, которые были объявлены банкротами или подвержены риску банкротства после значительного ухудшения их ликвидности после санкций. наложенный на Москву. После применения моратория JUR принял решение о расчетах с банками Сбербанка в Хорватии и Словении, передав все свои акции Hrvatska Potanska Banka и Nova ljubljanska banka (NLB) соответственно. В случае европейской материнской компании крупнейшего российского банка, базирующегося в Австрии, было принято решение ликвидировать ее в соответствии с австрийскими нормами о несостоятельности, поскольку она не выполняла критически важных функций для австрийской экономики и не создавала проблем для стабильности. Кениг утверждал, что этот процесс осуществлялся «со скоростью света», что позволило защитить европейскую финансовую стабильность, потребителей, поскольку их депозиты менее 100 000 евро были защищены; и налогоплательщиков, потому что не было необходимости использовать государственные деньги для спасения учреждений. Но он настаивал на том, что операция оставляет два «урока, которые нужно извлечь». С одной стороны, необходимость согласования национального законодательства о несостоятельности, поскольку это дело еще раз высветило различия между странами, и эту проблему «можно было бы усугубить», если бы банковская группа имела более широкие масштабы. С другой стороны, важность создания европейского фонда гарантирования вкладов, который «укрепляет уверенность во время кризиса», добавив второй уровень европейской защиты вкладов менее 100 000 евро. Эта инициатива обсуждалась в течение многих лет, но она так и не была выдвинута из-за нежелания нескольких стран взаимно учитывать банковские риски. ШЕФ лпк/аса/объявления (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)