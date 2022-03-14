ЕС достиг политического соглашения для улучшения доступа к иностранным тендерам

Брюссель, 14 марта Европейская комиссия (ЕК), Европейский парламент и Совет ЕС достигли в понедельник политического соглашения о получении влияния на доступ к рынкам государственных закупок в третьих странах, что откроет больше возможностей для компаний ЕС. Участники переговоров из трех учреждений заключили соглашение на последней трехсторонней встрече, которую они провели по новому международному инструменту государственных закупок (IPI), говорится в заявлении ЕК, председательствующей в Совете ЕС Франции и Европалаты. Столкнувшись с дискриминацией, с которой сталкиваются компании Союза на внутренних рынках некоторых из своих основных торговых партнеров, IPI, который соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО), поможет преодолеть эти трудности, предоставив ЕС возможность инициировать расследования случаев предполагаемых ограничений. Также провести консультации с соответствующей страной по открытию рынка закупок и, в конечном итоге, ограничению доступа на рынок закупок ЕС для иностранных компаний, если они прибывают из страны, которая продолжает применять ограничения в отношении компаний ЕС. С помощью IPI Комиссия может в крайнем случае применять ограничения на собственные рынки закупок ЕС, корректируя способ оценки заявок в соответствующей стране или исключая определенные предложения. На практике заявки из этой страны, по сравнению с другими тендерами, будут считаться предлагающими более высокую цену, чем реальная цена, представленная, что даст участникам торгов из ЕС и не затронутых стран конкурентное преимущество на рынках государственных закупок Сообщества. Прежде чем предпринять этот шаг, Комиссия начнет расследование случаев предполагаемых ограничений для компаний ЕС на рынках закупок третьих стран. Параллельно с расследованием Комиссия предложит соответствующей стране провести консультации по открытию рынка публичных закупок, которые также могут проводиться в форме переговоров по международному соглашению. Согласно достигнутой сегодня договоренности, меры IPI будут применяться к тендерам на сумму не менее 15 миллионов евро на работы и концессии и 5 миллионов евро на товары и услуги. С другой стороны, парламент настаивал на сокращении до двух исключений, в соответствии с которыми орган, ищущий участников торгов в государствах-членах (например, муниципалитеты, государственные учреждения или правительства), может отказаться от применения мер IPI, тем самым расширив сферу действия инструмента. Кроме того, были исключены исключения, основанные на «непропорциональном росте цен», концепции, которую Европейская палата сочла трудной для определения. Крупные организации-заказчики, такие как городские советы в крупных городах или центральное правительство, также должны всегда применять новые правила. С этой целью местные организации-заказчики будут освобождены от IPI только в том случае, если они представляют менее 50 000 человек, в то время как процент от общей годовой стоимости тендерных заявок, в отношении которых организации-заказчики должны применять IPI, установлен на уровне 80 процентов. Участники торгов из наименее развитых стран не будут подпадать под действие мер IPI. Государственные закупки представляют собой важную часть национальной экономики, и эти расходы составляют в среднем от 10 до 20% ВВП каждой страны и составляют более 8 триллионов евро бизнес-возможностей во всем мире. Комиссия сделала первое предложение IPI в 2012 году и была изменена в 2016 году, а Совет (в котором представлены правительства 27 стран) утвердил свою позицию по этому вопросу в июне прошлого года. В соответствии с сегодняшним политическим соглашением Европейский парламент и Совет официально примут измененное постановление до его вступления в силу. ШЕФ rja/кошка/объявления