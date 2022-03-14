ЕС вводит четвертый раунд санкций против России

БРЮССЕЛЬ (AP) — Европейский союз объявил в понедельник, что блок из 27 стран одобрил новый раунд санкций против Москвы за ее вторжение в Украину.

Франция, нынешний президент ЕС, указала, что «после консультаций с нашими международными союзниками был одобрен четвертый пакет санкций в отношении физических и юридических лиц, участвующих в агрессии против Украины, а также различных секторов российской экономики».

Французское председательство отметило в заявлении, что блок также одобрил декларацию во Всемирную торговую организацию «о приостановлении применения оговорки о наиболее благоприятствуемой нации для России и приостановлении оценки заявки Беларуси на вступление в ВТО».

В случае приостановки работы России ее компании больше не будут получать особого режима на протяжении всего блока.

Эти заявления последовали за заявлениями, сделанными членами ЕС во время их саммита в прошлую пятницу в Версале, где они отметили, что в случае продолжения вторжения России в Украину будет принят более строгий пакет санкций. Точные детали последнего раунда санкций станут известны только после их публикации в официальном журнале Европейского союза.

С начала войны в прошлом месяце ЕС принял решительные меры против президента России Владимира Путина, российской финансовой системы и олигархов. На прошлой неделе страны блока договорились ввести дополнительные санкции в отношении 160 физических лиц и добавили новые ограничения на экспорт технологий для морской навигации и радиосвязи.

Они также решили исключить три белорусских банка из SWIFT, преобладающей системы глобальных финансовых операций. В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам.

В заявлении, опубликованном после саммита, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что четвертый пакет санкций еще больше изолирует Россию «и исчерпает ресурсы, которые она использует для финансирования этой варварской войны».

Он также заявил, что ЕС будет работать вместе с членами G7 над усилением давления на Москву.

Попытки договориться о нефтяном бойкоте России сложны, поскольку некоторые страны ЕС, включая Германию и Италию, гораздо больше, чем другие, зависят от российской энергетики. Ярким примером изменения зависимости внутри блока является то, что Польша получает 67% своей нефти из России, в то время как Ирландия получает только 5% своей нефти.