ЕС одобрил новые санкции против Москвы и Минска

Брюссель, 14 марта Европейский союз в понедельник одобрил новый набор санкций против России и Беларуси за вторжение в Украину, который включает торговые и финансовые ограничения и добавляет больше людей в черный список сообщества. «Принятие четвертого пакета санкций в консультации с нашими международными партнерами», — заявила французское председательство в Совете ЕС в своем официальном аккаунте в Twitter, ссылаясь на новые меры, которые двадцать семь согласовали с G7, группой наиболее промышленно развитых стран в мир. Меры вступят в силу в ближайшие несколько часов, как только они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и, как сообщили Efe из дипломатических источников, среди тех, к кому были применены санкции, - Роман Абрамович, владелец лондонского «Челси», который был отстранен от должности Премьер-лигой. ЕС также собирается подать во Всемирную торговую организацию (ВТО) декларацию о приостановлении действия российской оговорки о наиболее благоприятствуемой нации на своих рынках и приостановлении подачи Беларусью заявки на вступление в эту организацию. Как объявила в прошлую пятницу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС также будет работать со своими международными партнерами, чтобы отстранить Москву от участия в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке. Кроме того, импорт ключевых товаров металлургического сектора из России будет запрещен, а новые европейские инвестиции будут запрещены во всем российском энергетическом секторе, а также экспорт любых предметов роскоши из ЕС в Россию. Кроме того, ЕС предпримет шаги, чтобы российское государство и элиты страны не могли использовать криптоактивы для обхода введенных санкций. Санкции, которые уже затрагивают президента России Владимира Путина; министра иностранных дел Сергея Лаврова; военного руководства Кремля и которое, ожидая получения всех подробностей о новых мерах, уже затронуло более 800 человек. С момента начала вторжения 24 февраля страны ЕС также заморозили активы центральных банков России и Беларуси и исключили семь российских и три белорусских предприятия из международной системы связи SWIFT. ШЕФ дрс/рджа/фп (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)