Последствия климатического кризиса и пандемии сосредоточены на Комиссии Структуры «ООН-женщины»

Организация Объединенных Наций, 14 марта ООН открыла заседания своей Женской комиссии в понедельник с предупреждениями о снижении гендерного равенства, вызванном пандемией, и о влиянии климатического кризиса на многих женщин и девочек. После двух лет без очного проведения крупнейшее ежегодное мероприятие по вопросам равенства сегодня вернулось в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, где традиционно собирают тысячи людей, хотя в этом случае многие мероприятия останутся виртуальными. Центральная тема этого издания — взаимосвязь между гендерным равенством и климатическим кризисом, которые для ООН являются двумя самыми серьезными проблемами, стоящими сегодня перед миром. По данным организации, женщины и девочки больше всего страдают от изменения климата, загрязнения окружающей среды, опустынивания и утраты биоразнообразия и мобилизуют больше всех на ответные меры, но они все еще не имеют права голоса в тех местах, где принимаются решения. «Это еще раз показывает, что мы живем в мире, где доминируют мужчины, с культурой, в которой доминируют мужчины. Мы продолжаем жить с результатами тысячелетнего патриархата, который исключает женщин и мешает их голосам быть услышанными», — осудил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в своей речи на инаугурации Комиссии по делам женщин. Гутерриш считал важным, чтобы женщины были на переднем крае реагирования на изменение климата и руководили переходом к более устойчивому миру. «Право женщин на участие на всех уровнях принятия решений должно быть гарантировано в политике и программах по борьбе с изменением климата», — настаивал в том же духе президент Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид. Комиссия по делам женщин, как и каждый год, будет рассматривать ситуацию с гендерным равенством и будет делать это в разгар неудач, возникших в результате пандемии. «Пандемия covid-19 выявила существующие неравенства. Это остановило прогресс в расширении прав и возможностей женщин», — посетовала исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» Сима Бахус. Комиссия по делам женщин будет проходить с настоящего момента по 25 марта с участием большого числа представителей правительства, международных организаций и групп гражданского общества. Как и каждый год, государства-члены планируют принять итоговую декларацию, текст которой обычно приходится обсуждать до самого последнего момента, учитывая разногласия многих правительств по таким вопросам, как сексуальные и репродуктивные права. ШЕФ mvs/фиксированный