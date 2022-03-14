Эквадор поделится инициативами по расширению прав и возможностей женщин на форумах ООН

Кито, 14 марта Эквадор поделится в понедельник перед различными форумами и комиссиями Организации Объединенных Наций (ООН) инициативами правительства по расширению экономических прав и возможностей женщин и их включению на рынок труда в качестве инструмента независимости и равенства. Об этом говорилось в заявлении Секретариата по правам человека, глава которого Бернарда Ордоньес возглавляет правительственную делегацию Эквадора, которая выступит на шестьдесят шестой сессии Комиссии по социальному и правовому положению женщин (КПЖ), которая состоится в Нью-Йорке. Чтобы начать свое участие, Ордоньес выступит за столом министров под названием «Передовая практика всестороннего участия женщин и принятия решений в связи с изменением климата». КПЖ действует под эгидой Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) и является главным межправительственным органом, занимающимся исключительно поощрением равенства и расширением прав и возможностей женщин. На этом форуме обсуждаются прогресс и пробелы в осуществлении Пекинской декларации и Платформы действий 1995 года, а также другие темы, представляющие интерес для двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Эквадорская миссия в координации с Министерством иностранных дел и Национальным советом по гендерному равенству (CNIG) планирует протокольный визит в Межамериканскую комиссию женщин Организации американских государств (ОАГ). Она также проведет двусторонние встречи с Докладчиком ООН по правам человека, представительствами дипломатического и международного сотрудничества, с дипломатическими делегациями Эквадора в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также с женскими группами Women Deliver и Эквадорскими женскими группами из Нью-Джерси. Эквадор активно участвует в деятельности ООН, подписав соглашения о совместной работе по предотвращению гендерного насилия, расширению прав и возможностей женщин, борьбе с коррупцией и экологическими проблемами в рамках Повестки дня на период до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР). ШЕФ фгг/см/ррт