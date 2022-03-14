Дюк разговаривает со Столтенбергом о «жестоком» вторжении России в Украину

Брюссель, 14 марта Президент Колумбии Иван Дуке обратился к «жестокой» военной агрессии России против Украины в понедельник с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который подчеркнул гармонию «единомышленников» с этой страной. «Хорошая дискуссия с президентом Иваном Дуке, из Колумбии, партнером по НАТО», - сообщил Столтенберг через свой официальный профиль в Twitter. Бывший премьер-министр Норвегии отметил в своем послании, что НАТО и Колумбия, подобно «единомышленникам», едины в осуждении «жестокой агрессии России против Украины», последовавшей за вторжением Москвы в соседнюю страну 24 февраля. Всего за десять дней до начала российской военной атаки Дуке посетил Брюссель в рамках европейского турне и встретился со Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического союза. Затем генеральный секретарь союзников пояснил, что обратился с такими аспектами Дуке, как «углубление сотрудничества между Россией и Китаем, включая их поддержку репрессивного режима в Венесуэле», и согласился с тем, что «все стороны должны играть конструктивную роль для регионального мира и стабильности». Колумбия является единственной латиноамериканской страной, имеющей статус партнера по НАТО, и поэтому она вносит свой вклад в патрулирование Альянса против пиратства на Африканском Роге и проводит обучение по разминированию для союзников и других стран-партнеров. Он также подчеркнул во время визита Дуке опыт Колумбии в борьбе с наркоторговцами и повстанцами, а также подчеркнул, что НАТО поддерживает развитие колумбийских вооруженных сил и институтов, «делая их примером для остальной части Латинской Америки». По словам Столтенберга, НАТО и Колумбия также продолжат укреплять диалог и сотрудничество в области морской безопасности, борьбы с коррупцией, дезинформацией и киберугрозами. ШЕФ рджа/лзу/фп