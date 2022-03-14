Доминиканский «Perejil» получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в Майами

Майами, 14 марта Доминиканский художественный фильм Хосе Марии Кабрала «Perejil» получил первый приз зрительских симпатий за лучший фильм на кинофестивале в Майами, а испанский фильм «Mediterraneo» Марселя Баррены занял второе место, объявив в понедельник об организации мероприятия. Голосование зрителей за 39-й выпуск этого фестиваля, организованного колледжем Майами-Дейд (MDC), который завершился в воскресенье, заняло третье место в доминиканском фильме режиссера Роландо Диаса «Отсутствие». Присутствие двух фильмов из Доминиканской Республики среди фаворитов публики подтверждает тот удачный момент, который переживает кинематограф этой карибской нации, которому в этом году фестиваль посвятил раздел «Доминиканский квинтето». Кабрал отметил несколько дней назад в интервью Efe, что нынешний «бум» в национальном и международном кинематографе, снимаемом в его стране, берет свое начало в законе о кино 2010 года, чтобы стимулировать аудиовизуальное производство, и что он позволил скачок со среднего двух полнометражных фильмов в год до почти двадцати. снимают сегодня. В категории документальных фильмов зрители фестиваля выбрали в следующем порядке: «Акула-клуб South Beach: легенды и история охотников за акулами в Южной Флориде» режиссера Майами Роберта Рекейхо Рамоса; «Незнакомцы к миру» Лоры Ренгифо и Ноа ДеБониса; и «Держите камеры в движении: Путь Педро Саморы» Уильям Т. Хорнер и Стейси Вёлфел. В дополнение к этой группе фильмов, некоторые из которых имели мировую премьеру на фестивале в Майами, есть романтическая комедия мексиканского режиссера Фернанды Ламуньо «Кариньо», которая получила первый приз зрительских симпатий за лучший короткометражный фильм, как было объявлено в субботу вечером во время церемонии награждения. В этом году это кинособытие увенчалось художественным дебютом гаитянского режиссера Джессики Женеус «Фреда» с главным призом, премией Knight Marimbas, за «сильный рассказ о женщинах», поддержанный «исключительными выступлениями начинающих актеров», как отмечает жюри. «Карахита» аргентинских режиссеров Сильвины Шнисер и Улисеса Порры Гвардиолы получила премию HBO за иберо-американский художественный фильм, а семейная драма в документальном стиле «Ты похожа на меня» режиссера и журналистки Дины Амер получила награду за дебютный фильм Джордана Ресслера. Хатцин Наваррете, главный герой фильма «Коробка», и Мари Оливейра из «Медузы», оба в конкурсе, получили награды за лучшую мужскую роль и актрису соответственно за свои «магнитные выступления», подчеркнули жюри. Испанка Пенелопа Крус получила награду Precious Gem Icon, в знак признания всей ее карьеры. В сообщении, записанном и показанном на церемонии, актриса разделила награду со своим соотечественником Педро Альмодоваром, за полнометражный фильм которого «Параллельные матери» исполнительница была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль. С 4 по 13 марта в программе фестиваля в этом году было более 120 полнометражных, короткометражных и документальных фильмов из 35 стран, в которых значительную долю сыграли испаноязычные фильмы с обоих берегов Атлантики. Испанский «El buen patron» Фернандо Леона де Араноа и панамская «Plaza Catedral» Абнера Бенаима официально открыли и закрыли соответственно выпуск этого года, и в обоих случаях в присутствии их директоров. ШЕФ лк/лл