Епархия в Германии позволяет женщинам совершать крещения

БЕРЛИН (AP) — Епархия Эссена стала первой в Германии, разрешившей женщинам совершать крещения из-за нехватки священников.

В заявлении епархии сообщается, что епископ Франц-Йозеф Овербек разрешил 18 мирянам — 17 из них женщины — совершать крещения в выходные дни.

До сих пор крещения могли выполнять только священники и дьяконы — должности, которые католическая церковь резервирует для мужчин.

«За последние 2000 лет Церковь неоднократно реагировала на внешние обстоятельства», — говорит Тереза Кольмейер, директор епархиального департамента веры, литургии и культуры.

Первоначально эта мера будет носить временный характер и будет действовать в течение трех лет.