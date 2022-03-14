Париж, 14 марта Франция поставила военную технику в Россию в период с 2015 по 2020 год, несмотря на эмбарго, введенное с 2014 года в отношении страны после незаконной аннексии Крыма, говорится в сообщении Digital Disclosure в понедельник, в то время как Министерство обороны заверило, что оно соответствует прошлому и, следовательно, санкционированные контракты. Франция выдала не менее 76 лицензий на экспорт военной техники в Россию с 2015 года на общую сумму 152 миллиона евро, и парламент уже предоставил эту цифру в своем последнем докладе, не уточнив, чему она соответствует. Согласно документам, полученным компанией Disclosure, Франция отправляла в основном тепловизионные камеры, предназначенные для оснащения более 1000 российских танков, а также навигационные системы и инфракрасные детекторы для российских истребителей и боевых вертолетов. Основными бенефициарами этих рынков были компании Thales и Safran, в которых французское государство является основным акционером. В августе 2014 года ЕС ввел эмбарго на поставки оружия, предназначенного для России, после аннексии Крыма, самопровозглашения пророссийских сепаратистских республик Донецка и Луганска через два месяца и сбитого самолета с 298 пассажирами на борту в Украине. Судебный процесс по этой трагедии начался в июне 2021 года в Нидерландах, и прокуратура считает, что он доказал наличие достаточных доказательств того, что аппарат был сбит ракетой «Бук» российского производства. В раскрытии отмечается, что правительства социалиста Франсуа Олланда (2012-2017) и либерального Эммануэля Макрона воспользовались тем фактом, что эмбарго не было обратной силой, чтобы поставки, подписанные до его вступления в силу, могли продолжаться. «Решив сохранить эти поставки в Россию как минимум до 2020 года, Франция предоставила еще одно военное преимущество Владимиру Путину, чья армия уже имеет численное превосходство над украинцами», - раскритиковал этот дигиталис. Пресс-секретарь министерства обороны Эрве Гранжан был категоричен в этот понедельник, когда придумал полученные упреки: «Франция строго соблюдает свои международные обязательства... В частности, он очень строго применяет эмбарго на продажу оружия России, введенное в 2014 году». В его сообщении в Twitter подчеркивается, что возможность заключения контракта, подписанного до введения эмбарго, предусмотрена режимом санкций, введенным против России в том году. «С 2014 года не было нового контракта с Россией. С начала войны в Украине поставки в Россию не производились», — настаивал пресс-секретарь, напомнив, что в 2015 году поставки вертолетоносцев «Мистраль» были приостановлены до урегулирования конфликта в Украине. ШЕФ мгр/ркф/да