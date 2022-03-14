Цифры Covid продолжают снижаться в Колумбии: 469 случаев заболевания и 18 смертей

Богота, 14 марта, показатели Covid-19 в Колумбии в этот понедельник оставались низкими, так как в стране было зарегистрировано только 469 новых случаев заражения и 18 смертей, согласно ежедневному отчету органов здравоохранения. В стране уже зарегистрировано 6 077 288 случаев заболевания, из которых только 6 374 остаются активными, в то время как 5 909 169 пациентов выздоравливают и 139 315 умерли. «Число госпитализированных инфекций и смертей из-за COVID-19 продолжает снижаться», - заявил министр здравоохранения Фернандо Руис в Twitter, добавив, что «важно воспользоваться этим периодом, чтобы завершить вакцинацию и защитить себя от возможных новых вспышек». Самое большое количество инфекций в течение дня было зарегистрировано в Боготе - 170, за ней следуют департаменты Сантандер (39), Кундинамарка (32), Антьокия (27), Боливар (24) и Валье-дель-Каука (23). 18 смертей, 17 из которых соответствуют предыдущим дням, произошли в Уиле и Валье-дель-Каука (3); Боготе, Норте-де-Сантандер и Сантандер (2), а также Арауке, Кальдасе, Какете, Кордове, Мете и Нариньо (1). В течение дня было обработано 23 331 тест на covid-19, из которых 11 054 - это тесты ПЦР и 12 277 на антигены. С другой стороны, в рамках плана иммунизации в Колумбии в субботу было применено 96 866 вакцин, из которых 28 501 соответствует второй дозе и 4536 - формуле с одной дозой фармацевтической компании «Янссен». С этой цифрой в стране уже применено 79 051 362 дозы, в то время как 34,19 миллиона человек имеют полный график вакцинации, а 9,48 миллиона колумбийцев получили бустерную дозу.