Covid-19 в Колумбии: MinsAlud сообщает о 469 новых инфекциях и 18 смертельных случаях

Imagen de archivo de una mujer que realiza una prueba de covid-19. EFE /Ernesto Guzmán Jr

Министерство здравоохранения сообщило в понедельник, 14 марта 2022 года, о 469 новых случаях COVID-19 в Колумбии. За последние 24 часа было обработано 23 331 тест, из которых 11 054 — ПЦР и 12 277 — антигены.

В докладе также отмечается, что 18 колумбийцев умерли от этой болезни в последний день. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировано в общей сложности 139 315 смертей от вируса.

Суммируя все цифры, Колумбия достигла в общей сложности 6 077 288 случаев инфицирования, из которых 6 374 являются активными случаями и 5 909 169 соответствуют положительным случаям, которым уже удалось преодолеть болезнь.

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Что касается регионов с наибольшим количеством зарегистрированных случаев, то Богота лидирует с 170 инфицированными, за ней следует Сантандер с 39 инфекциями и третья Кундинамарка с 32 инфекциями.

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В стране насчитывается 211 конгломератов. Территории: Антьокия, Атлантико, Барранкилья, Богота, Бояка, Калдас, Какета, Касанаре, Сесар, Чоко, Кундинамарка, Гуайния, Гуавьяре, Уила, Ла Гуахира, Магдалена, Мета, Нариньо, Путумайо, Киндио, Рисаральда, Сукре, Валье-дель-Каука, Ваупес.

Так проходит вакцинация в стране

В последнем отчете Министерства здравоохранения также указывается, что по состоянию на 11:59 субботы, 12 марта 2022 года, в Колумбии уже было применено 79 051 362 дозы вакцины против covid-19.

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Согласно тому же докладу, число колумбийцев с полным графиком вакцинации, то есть тех, кто уже получил две дозы биологического препарата, в настоящее время составляет 27 934 285 человек, в то время как 6 256 524 человека были иммунизированы разовыми дозами. Кроме того, было применено 9 489 061 бустерная доза.

Аналогичным образом, за последний день было применено в общей сложности 96 866 вакцин, из которых 28 501 были сделаны для второй инъекции, а еще 4536 были однодозовыми.

Распространенность синдрома деменции в Латинской Америке и Карибском бассейне высока. Заболевание развивается от 6,0 до 6,5 на 100 взрослых в возрасте 60 лет и старше; по оценкам, к 2040 году рост составит 134% в большинстве стран американского Южного конуса, превзойдя рост в любом другом регионе мира.

Столкнувшись с этим сценарием, приоритетной задачей Министерства здравоохранения и социальной защиты является продвижение стратегий, которые помогают снизить их влияние в регионе и, прежде всего, в стране. Существуют факторы, снижающие риск, многие из них связаны с образованием и здоровыми привычками

Таким образом, Министерство здравоохранения и социальной защиты рекомендует применять на практике следующие привычки:

Правильное питание: уменьшите количество жиров, особенно насыщенных жиров, уменьшите количество продуктов животного происхождения (мясо, молочные продукты, сыр), уменьшите количество обработанных продуктов, потребляйте больше растений всех сортов, особенно овощей и бобов, увеличьте потребление фруктов, особенно ягод, уменьшите потребление соли.

Упражнения: регулярные аэробные упражнения, упражнения для укрепления ног, регулярные движения в течение дня. Регулярные аэробные упражнения, упражнения для укрепления ног, регулярные движения в течение дня.

Управление стрессом: выявление хорошего и плохого стресса, работа над увеличением хорошего стресса (целеустремленная, ориентированная на успех) и снижением плохого стресса; техники медитации и осознанности в течение дня.

Хороший сон: недостаток сна может влиять на риск развития деменции несколькими способами. Некоторые проблемы со сном, такие как бессонница, могут вызвать отек мозга, который может привести к деменции. Другая причина заключается в том, что они могут снизить эффективность метаболизма в мозге, например способность ума переносить отходы через лимфатическую систему, что может привести к потере нервных клеток.

Оптимизировать умственную и социальную активность: люди участвуют в сложных задачах (затрагивающих несколько когнитивных областей мозга), таких как изучение музыкальных инструментов, изучение языков и ведущие проекты; особенно сложность работы оказывает большее влияние на построение когнитивных резерв. Социальная вовлеченность и наличие богатой социальной сети также были связаны со снижением риска развития деменции.

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