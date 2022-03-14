Суд отклонил апелляцию к Ассанжу о невыдаче

ЛОНДОН (AP) — Высший суд Великобритании в понедельник отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в разрешении обжаловать постановление о выдаче в США, где его обвиняют в шпионаже.

Суд заявил, что его отклонение связано с тем, что дело «не содержало оправданного юридического аспекта».

Судя по всему, решение исчерпало средства правовой защиты Ассанжа в Соединенном Королевстве, чтобы избежать судебного разбирательства в Соединенных Штатах по ряду обвинений, связанных с публикацией на WikiLeaks документов, засекреченных более десяти лет назад.

Однако он все еще может обратиться в Европейский суд по правам человека.