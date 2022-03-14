Конгресс обсудит запрос об отстранении президента Перу

ЛИМА (AP) — Конгресс оппозиционного большинства в Перу согласился в понедельник обсудить запрос на импичмент против президента Педро Кастильо через семь месяцев после начала его срока.

С 76 голосами за, 41 против и одним воздержавшимся парламент 28 марта предложил Кастильо защититься от просьбы, направленной на его отстранение от должности за «постоянную моральную недееспособность».

Кастильо может присутствовать на заседании или отправить адвоката. Тогда потребуется 87 голосов от однопалатного конгресса 130 законодателей, чтобы отстранить его от должности. Конституционный юрист Омар Каир заявил, что Перу переживет «две недели неопределенности».

Законодатели, добивающиеся отстранения Кастильо, привели список причин, в том числе три коррупционных расследования против президента, а также обвинение начинающего сотрудника по делу об отмывании денег, который велел президенту якобы присоединиться к преступной группе для получения денег в обмен на общественные работы.

И Кастильо, и парламент очень неодобрительно относятся к Перу. Согласно опросу Института перуанских исследований, опубликованному в феврале газетой La República, президент не пользуется популярностью на 63%, а парламент - 82% неодобрения.

Аналогичные ситуации произошли в 2020 и 2018 годах, когда парламент сместил тогдашних президентов Мартина Вискарру и Педро Пабло Кучински, которые имели меньшую парламентскую поддержку, чем нынешний президент. Кастильо начал свою администрацию 28 июля 2021 года.