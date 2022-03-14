Конгресс Перу принимает просьбу Кастильо принять участие в пленарном заседании во вторник

Лима, 14 марта Совет пресс-секретарей Конгресса Перу согласился в понедельник принять просьбу президента Педро Кастильо явиться перед пленарным заседанием полуцикла во вторник, который рассматривает вопрос о допуске к обсуждению ходатайства об его увольнении, во второй раз с тех пор, как он принял офис в июле 2021 года. «Совет пресс-секретарей на состоявшемся сегодня заседании согласился с тем, что президент Республики примет участие, чтобы выступить со своим посланием в Конгресс завтра (во вторник) 15 марта в 5.00 часов дня», - сказала глава законодательного органа Мария дель Кармен Альва. Таким образом, парламентарии дали зеленый свет просьбе премьер-министра Анибала Торреса, который попросил национальное представительство принять президента, хотя его первоначальное предложение было на вторник утром в 9:00 утра. Как объявил в субботу глава министерского кабинета, получивший вотум доверия от Конгресса на прошлой неделе, послание Кастильо пленарному заседанию стремится представить прогресс исполнительной власти за его более чем семимесячный срок полномочий и может принести «некоторый сюрприз». «Президент объяснит, что было сделано до сих пор, что будет сделано, и, вероятно, будет какой-то сюрприз, какое-то объявление, потому что политическая нестабильность наносит нам большой ущерб, это влияет на страну экономически, и это не просто отсутствие безопасности этого режима, но и это еще больше чем пять лет», — сказал Торрес телекомпании RPP. ПОПЫТКИ ИМПИЧМЕНТА Кастильо предстанет перед пленарным заседанием через день после того, как парламентарии примут решение о допуске к обсуждению ходатайства об импичменте за «моральную недееспособность», которое было подано против оппозиции на прошлой неделе. Эта законодательная инициатива была выдвинута представителем ультраправой партии «Народное обновление» Хорхе Монтойей и одобрена его группой, а также конгрессменами фудзисмористской народной силы Фудзисмористов и консерваторами Аванса Паис, Сомос Перу, Подемос Перу и Альянса пара эль Прогресо. Для обсуждения существенного вопроса 52 из 130 законодателей нуждаются в голосовании «за», что, если это произойдет, вынудит Кастильо или его адвоката явиться на пленарное заседание, чтобы ответить на обвинения в его адрес, как это было в ноябре 2020 года тогдашним президентом Мартином Вискаррой, который был окончательно смещен из офиса. Возможное отстранение Кастильо, которое аналитики считают маловероятным на данный момент, потребует положительного голосования 87 членов законодательного органа. Запрос охватывает 20 пунктов, начиная от «сомнительных» назначений как минимум 10 госминистров, предполагаемого существования теневого кабинета и заявлений президента в интервью международному каналу CNN относительно его намерения созвать референдум, чтобы предоставить Боливии выход в море. В ходатайстве также упоминается предполагаемый злоупотребление влиянием в полицейских и военных тендерах и рекламных акциях, а также обвинения бизнесвумен, которая связала Кастильо с предполагаемой коррупционной группировкой. Во время дебатов о принятии предложения об импичменте президента Монтойя, его главный спонсор, заявил, что послание, которое президент выступит на пленарном заседании во вторник, не может включать «ни одной вакансии». «Это отдельная тема. Нельзя путать вещи», — сказал представитель Popular Renewal. Парламентская оппозиция уже пыталась выдвинуть предложение об импичменте Кастильо в ноябре прошлого года, но эта просьба не смогла получить 52 голоса, которые были приняты на пленарное заседание Конгресса. ШЕФ чср/лаа