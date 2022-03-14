Конгресс одобрил дебаты по предложению об импичменте президенту Перу

Лима, 14 марта Конгресс Перу одобрил этот понедельник, чтобы принять к обсуждению ходатайство об импичменте против президента Перу, левого Педро Кастильо, за «постоянную моральную неспособность» занимать должность. На пленарном заседании, созванном на этот день, 76 законодателей проголосовали за, 41 проголосовал против и один воздержался. Дебаты по этому предложению состоятся 28 марта, заявила президент Конгресса Мария дель Кармен Альва. Инициатива нескольких оппозиционных скамьи предусматривает, что глава государства или его адвокат явились на пленарное заседание, чтобы ответить на около двадцати вопросов, а затем проголосовать во второй раз по ходатайству об отставке. ШЕФ ммр/дмт