Comunicaciones будет добиваться возвращения против Нью-Йорка в Гватемале

Город Гватемала, 14 марта Comunicaciones из Гватемалы примет Нью-Йорк во вторник в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов конкакаф, где американцы имеют преимущество 3:1 после победы в первом матче. Нью-йоркская команда прибыла в столицу Гватемалы в воскресенье, чтобы выполнить свои обязательства и попытаться закрепить свою квалификацию в полуфинал самого важного регионального турнира Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (Конкакаф). Comunicaciones во главе с уругвайцем Уильямом Които Оливерой стартует в невыгодном положении после проигрыша в первом матче неделю назад в Коннектикуте, США. Квалификация гватемальской команды в гору, но она попытается воспользоваться своим домашним статусом и поддержкой около 6000 человек на стадионе имени Доротео Гуамуч Флореса в столице страны, вместимость которого будет ограничена из-за COVID-19. Гол панамского защитника Мануэля Гамбоа, забитый в Соединенных Штатах в первом матче, поддерживает Comunicaciones, действующего чемпиона Лиги Конкакаф 2021 года, который в прошлом году объединил лучшие клубы Центральной Америки, Карибского бассейна и Канады. У Гамбоа были проблемы с мышцами, которые поставили его участие под угрозой во вторник, но Който, наконец, включил его в призыв к столкновению. Comunicaciones является текущим гватемальским призером и одной из двух самых выигрышных и популярных команд Гватемалы, наряду с Муниципальным. В прошлую субботу команда Който победила Нуэва Консепсьон на выезде на местном турнире, а Нью-Йорк также обыграл Монреаль со счетом 4:1 в субботу на своем внутреннем турнире. Возможные составы: - Коммуникации: Москосо; Ларин, Корена, Гамбоа, Самайоа; Апарисио, Контрерас, Лопес; Лескано, Сантис и Анангоно. Технический директор: Уильям Които Оливера (Уругвай) - Нью-Йорк: Джонсон; Амундсен, Калленс, Шано, Мартинс; Моралес, Родригес, Моралес; Магно, Кастелланос и Яссон. Технический директор: Ронни Дейла Стадион: Доротео Гуамуч Флорес из Гватемалы. Время: 18:00 по местному времени (00:00 по Гринвичу в среду).