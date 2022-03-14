«Сити» остался без удара против Кристал Пэлас, премьер ужесточает

«Манчестер Сити» не забил очков во время своего визита в Кристал Пэлас (11-е место) и видит, как их разница сократилась до 4 очков перед турнирной таблицей Премьер-лиги по сравнению с «Ливерпулем», который также имеет на один матч меньше.

После 29 сыгранных игр «Сити» набрал 70 очков для 66 «красных», которые сыграют поздний матч в следующую среду против «Арсенала» (4-е место).

Разница между двумя лучшими в Premir уменьшается по мере приближения столкновения между ними в 32-м туре.

Защита Кристал Пэлас снова выиграла матч против атаки «Гражданин», как это произошло в первом раунде, с победой лондонцев со счетом 2:0, поэтому они будут единственной командой в премьер-министре, которая не получит голов «Сити» в этом сезоне.

Как обычно с командой Пепа Гвардиолы, гости контролировали ход матча и всячески пытались сломать оборону «Орла», но на 90-й минуте не нашли ошибки.

Два удара в лес Жоао Кансело (28) и Кевина де Брюйне (56) стали лучшими шансами для «Сити».

Результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу и турнирная таблица:

- суббота:

Брайтон - Ливерпуль 0 - 2

Брентфорд - Бернли 2 - 0

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 3:2

Вест Хэм - Астон Вилла 2 - 1

«Челси» - «Ньюкасл»

Лидс - Норвич Сити 2 - 1

Эвертон - Вулверхэмптон 0 - 1

Саутгемптон - Уотфорд 1 - 2

«Арсенал» - «Лестер»

- понедельник:

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0 - 0

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф

1. Манчестер Сити 70 29 22 4 3 68 18 50

2. Ливерпуль 66 28 20 6 2 73 20 53

3. Челси 59 28 17 8 3 57 19 38

4. Арсенал 51 26 16 3 7 43 29 14

5. Манчестер Юнайтед 50 29 14 8 7 48 40 8

6. Вест Хэм 48 29 14 6 9 48 36 12

7. Вулверхэмптон 46 29 14 4 11 29 23 6

8. Тоттенхэм 45 27 14 3 10 42 35 7

9. Астон Вилла 36 28 11 3 14 41 39 2

10. Саутгемптон 35 29 8 11 10 36 45 -9

11. Кристал Пэлас 34 29 7 13 9 39 38 1

12-й Лестер 33 26 9 6 11 40 45 -5

13. Брайтон 33 28 7 12 9 26 34 -8

14. Ньюкасл 31 28 7 10 11 32 48 -16

15-й Брентфорд 30 29 8 6 15 32 45 -13

16. Лидс 26 29 6 8 15 31 65 -34

17. Эвертон 22 26 6 4 16 28 47 -19

18. Уотфорд 22 29 6 4 19 29 55 -26

19. Бернли 21 27 3 12 12 22 38 -16

20. Норвич Сити 17 29 4 5 20 18 63 -45

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