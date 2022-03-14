Чилийское песо ведет к новым убыткам из-за падения меди и пенсий

(Bloomberg) Чилийское песо упало до нового внутридневного минимума, что привело к убыткам среди валют развивающихся рынков из-за падения цен на медь. Местный законопроект, предлагающий новый раунд снятия с пенсионных счетов, еще больше обременил валюту.

CLP упал на 1%, трейдеры по-прежнему наблюдают 100-дневную скользящую среднюю около 820/USD и поддержку доллара около 800 долларов США в качестве основных технических уровней.

Медь, основной экспортный продукт Чили, упала на 2,6% вместе с железной рудой из-за опасений, что усилия Китая по борьбе со вспышками коронавируса помешают хрупкому восстановлению экономики страны.

Чилийский депутат Рене Алинко внес законопроект об очередном раунде снятия пенсий и заявил, что перестанет его толкать только в том случае, если правительство повысит минимальную заработную плату. Рынки негативно отреагировали на эту идею, поскольку это приведет к дальнейшему устранению ликвидности и увеличению хрупкости пенсионной системы страны.

Борич заявил в начале этого года, что новый раунд снятия пенсий не входил в его планы.

Дэвисон Сантана — валютный стратег, который пишет для Bloomberg. Наблюдения, которые он делает, являются его собственными и не предназначены для инвестиционного консультирования.

Часть информации поступает от валютных трейдеров, знакомых с транзакциями, которые попросили не идентифицировать их, поскольку им не разрешено публично выступать.

Оригинальное примечание:

чилийское песо приводит к потерям развивающихся рынков из-за падения меди, нового пенсионного законопроекта

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