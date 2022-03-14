Брюссель ожидает, что европейская экономика не вырастет на 4%, ожидаемых в этом году

Брюссель, 14 марта Европейская комиссия ожидает роста экономики еврозоны в этом году менее чем на 4%, ожидаемый в феврале из-за влияния российского вторжения в Украину, что приведет к росту цен на сырье, усугубит проблемы с поставками и вызовет неопределенность. «Пока еще слишком рано четко оценивать масштабы этого воздействия, но ясно, что наш зимний прогноз, в котором мы прогнозировали рост в 4% в этом году, сейчас кажется слишком оптимистичным», - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы. Министры экономики и финансов еврозоны проанализировали в понедельник в Брюсселе экономические последствия кризиса на Украине и санкций, введенных против Москвы, с целью согласования ответных мер и направления своей бюджетной политики к 2023 году. Джентилони пояснил, что рост европейского ВВП будет зависеть от роста цен на газ и нефть, а также на пшеницу, увеличения проблем с поставками, разрыва торговых связей и повышенной неопределенности, что повлияет на доверие экономических субъектов. Кризис также породит «значительные фискальные издержки» для государств от поддержки Украины, увеличения расходов на оборону, помощи беженцам или мер, чтобы стать менее зависимыми от российской энергетики или справиться с ростом цен, добавил он. Вице-президент по экономическим вопросам правительства Испании Надя Кальвиньо заявила по прибытии на встречу, что, хотя «еще слишком рано» оценивать экономический эффект кризиса, «все ведомства сходятся во мнении, что Испания является одной из стран, наименее подверженных агрессии против Украины и поэтому это одна из стран, для которых ожидается меньший экономический эффект». Однако он признал, что «атака» уже оказывает «влияние» на рост цен на энергоносители и некоторые сырьевые материалы, некоторые «очень важные» для агропродовольственного сектора, и поэтому он выступал за «решительные и единые» действия ЕС по смягчению удара с точки зрения роста и инфляции. В этом контексте Еврогруппа поддержала руководящие принципы фискальной политики, представленные несколько дней назад Европейской комиссией, которые призывают скорректировать экономическую реакцию на обстоятельства и оставить открытой дверь для замораживания европейских правил фискальной дисциплины в 2023 году, если этого потребует ситуация. который будет оценен весной. Они также выступают за то, чтобы страны с наиболее крупной задолженностью, включая Испанию, провели постепенную фискальную корректировку в следующем году, «если позволят условия», и чтобы государства с более низким уровнем долга сосредоточились на стимулировании инвестиций, но настаивают на том, чтобы эти руководящие принципы могли быть пересмотрены в зависимости от обстоятельств. ШЕФ лпк-аса/объявления (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)