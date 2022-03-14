Борич призывает Арсе возобновить дипломатические отношения и содействовать интеграции

Сантьяго де Чили, 14 марта Недавно вступивший в должность президент Чили Габриэль Борич в понедельник призвал президента Боливии Луиса Арсе возобновить дипломатические отношения, которые разорвались в 1970-х годах. «У нас есть много интеграционных элементов, с которыми мы можем работать (с Боливией). Возобновление дипломатических отношений - это точка прибытия, я бы с удовольствием туда переехал, это просто зависит от воли обеих сторон», - заявил Борич во время своей первой встречи в качестве президента с иностранной прессой. «Я думаю, что абсурдно, что две соседние страны с общей историей в Латинской Америке так долго не имели дипломатических отношений. Последний момент, который у нас был, был, когда мы были в диктатуре», - сказал он во время встречи в Ла-Монеде, месте пребывания правительства. В марте 1978 года Боливия разорвала дипломатические отношения с Чили, и с тех пор обе страны поддерживают отношения исключительно на консульском уровне без посольств. Причиной этого стал провал территориальных переговоров, которые были проведены из-за спора о море Боливии, потерявшей побережье в пользу Чили в конце XIX века, во время войны на Тихом океане. «Чили не ведет переговоров о своем суверенитете, как я полагаю, ни одна страна. Я понимаю, что президент Арсе должен сказать определенные вещи, но то, на что я его пригласил, и я думаю, что есть готовность обоих, - это не ставить телегу перед волами», - добавил он. Борич, бывший депутат парламента и бывший студенческий лидер, призвал отложить территориальный вопрос и сказал, что «обе страны имеют чрезвычайно важную интеграционную повестку в области энергетики или транспорта». Еще один вопрос, который стоит перед обеими странами, — это суверенитет реки Силала, который они снова увидят в международных судах в апреле после иска Чили в 2016 году в Международном суде Гааги (МС) против Боливии. Этим утверждением Чили пытается предотвратить приток вод на свою территорию, утверждая, что Силала является международной рекой, в то время как Боливия утверждает, что на самом деле это источники, которые возникают в ее границах. «Если единственная дискуссия с Боливией - о суверенитете, мы никуда не денемся, потому что у нас разные позиции, но у нас есть много пунктов, где мы можем достичь соглашений», - заключил он.