Boric стремится продвигать «деидеологизированный» латиноамериканский голос

Новый президент Чили Габриэль Борич выступил в понедельник в защиту региональных решений миграционного кризиса, вызванного исходом Венесуэлы, и продвижения экономической и экологической повестки дня Латинской Америки, независимо от политических связей стран.

На своей первой пресс-конференции с международными корреспондентами 36-летний левый президент подчеркнул, что Чили «латиноамериканская», что он заинтересован в том, чтобы быть частью региона. Эти заявления отличаются от заявлений его предшественника, консерватора Себастьяна Пиньеры (2010-2014 и 2018-2022), который до социального кризиса 2019 года утверждал, что его страна является «оазисом».

«Необходимо и важно, чтобы Латинская Америка вновь имела голос в мире, который мы долгое время теряли», — заявил президент, вступивший в должность в пятницу.

«Это не зависит, конечно, от одного человека, мы собираемся внести скромный вклад в этом направлении в регионе», - сказал он.

Борич заявил, что «мы должны прекратить создавать организации, основанные на идеологической близости нынешних лидеров».

«В этом смысле Prosur, Unasur или Lima Group и серия аббревиатур, которые вы знаете, где они часто группируются по сродствам, (...) показали, что они не служат для объединения нас или продвижения интеграции», - добавил он.

«Наши отношения со странами институциональны», - сказал он, не скрывая своей близости с бразильцем Луисом Инасиу «Лулой» да Силвой; с колумбийским кандидатом от левых сил Густаво Петро, или с постулатами Движения за социализм (MAS) в боливийском правительстве.

- Миграционный кризис -

Столкнувшись с миграционным кризисом, который переживает Чили на границе с Боливией, куда с конца 2020 года тысячи людей въехали через подпольные переходы, в основном из Венесуэлы, Борич сказал, что нынешние власти анализируют эту проблему с момента победы левых на выборах. в декабре.

Они изучили систему квот, внедренную Европейским союзом «в связи с кризисом, возникшим в результате войны в Сирии, которая, как мы знаем, является крупнейшим исходом в мире на данный момент», сказал он.

Он заявил, что скоро поговорит об этом со своими латиноамериканскими сверстниками.

В условиях миграционного кризиса «в данном случае более шести миллионов человек, иммигрировавших из Венесуэлы в частности, бремя не может ложиться на одну или группу стран», сказал он, имея в виду Колумбию, Перу и Чили.

«Мы должны выразить латиноамериканскую солидарность, и там все страны региона, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай, а также Боливия, должны сыграть свою роль», - добавил он, уточнив, что это предложения, которые должны быть вынесены на стол в рамках многостороннего диалога.

— Медленно, без «высокомерия» —

Президент, который вновь заявил, что пришел к власти не с восстановительными духами, также сослался на экологический вопрос и торговые и энергетические соглашения.

«Наше правительство будет правительством, которое сталкивается с климатическим кризисом, мы собираемся продвинуться в большей конверсии на возобновляемые источники энергии, в более эффективном использовании ресурсов, надеюсь, двигаясь к трансформации модели развития, которая совместима и устойчива с природой», - сказал он.

Что касается торговых договоров, то он высказался за их пересмотр и обсуждение сторонами, но заверил, что его правительство «твердо верит в многосторонность».

«Здесь не будет односторонних обзоров договоров. Мы уважаем и будем соблюдать взятые на себя обязательства. То, что мы сказали, это то, что мы хотели бы вместе с нашими коллегами улучшить некоторые аспекты», - сказал он.

Ожидания населения высоки в социальном плане и сравниваются со временем президента-социалиста Сальвадора Альенде (1971-1973), поэтому Борис сказал: «Глубокие изменения происходят медленно, и мы должны действовать без высокомерия».

«Я считаю, что мы опираемся на то, что было построено раньше, и поэтому глубокие изменения, с которыми мы хотим столкнуться, начинаются не с нуля. Здесь мы не говорим о перестройке, это больше похоже на большой океанский лайнер, который, когда вы делаете поворот, вы двигаетесь довольно медленно (...), поэтому держите штурвал очень устойчивым», - сказал он.

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