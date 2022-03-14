Boric призывает к «региональной интеграции» для общих причин, таких как венесуэльский кризис

Сантьяго де Чили, 14 марта Президент Чили Габриэль Борич объявил в понедельник основные направления своей внешней политики и подтвердил свое желание двигаться в направлении региональной интеграции, чтобы Латинская Америка «вновь имела голос в мире». На пресс-конференции с иностранными корреспондентами в Ла-Монеде молодой президент говорил о массовом исходе венесуэльцев, климатическом кризисе, отношениях с Боливией на пороге слушаний по реке Силала, войне в Украине и необходимости создания сильных и прочных региональных организаций. «Мы должны прекратить создавать организации, основанные на идеологических связях нынешних лидеров», — заявил Борич, который в пятницу в возрасте 36 лет стал самым молодым президентом в истории Чили. Такие форумы, как «Просур», «Унасур» или «Лимская группа», состоящие исключительно из правительств одного и того же политического знака, «показали, что они не служат объединению или продвижению интеграции», добавил прогрессивный правитель. Бывший студенческий лидер заверил, что региональная интеграция «необходима» для решения общих проблем, таких как венесуэльский кризис и исход более 6 миллионов граждан из этой страны в другие соседние страны, такие как Колумбия, Перу, Эквадор и Чили. Борич, критически настроенный с начала президентской гонки с режимами Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, предложил возможность введения в регионе «системы квот», аналогичной той, которую начал Европейский союз с массовым исходом беженцев после войны в Сирия. «Я думаю, что это то, где мы все могли бы выиграть, обе страны углубляют наше сотрудничество, а также многие мигранты, которые делают это в ситуации большого отчаяния», - добавил он. Чили уже год переживает беспрецедентный миграционный кризис: сотни венесуэльцев ежедневно проникают через несанкционированные пограничные переходы на границе с Боливией и разбивают лагеря в приграничных городах, где также отмечаются эпизоды ксенофобии. БОЛИВИЯ, ЭСКАСУ И РОССИЯ Президент, который подтвердил, что его первая официальная поездка за границу будет в Аргентину в дату, которая еще не подтверждена, также сослался на конфликт, который существует десятилетиями с Боливией, и призвал своего коллегу Луиса Арсе возобновить отношения между двумя странами. «У нас есть много интеграционных элементов, с которыми мы можем работать. Возобновление дипломатических отношений - это точка прибытия, я бы с удовольствием туда переехал, это просто зависит от воли обеих сторон», - сказал он. В марте 1978 года Боливия разорвала дипломатические отношения с Чили, и с тех пор обе страны поддерживают отношения исключительно на консульском уровне без посольств. Причиной этого стал провал территориальных переговоров, которые были проведены из-за спора о море Боливии, потерявшей побережье в пользу Чили в конце XIX века, во время войны на Тихом океане. «Чили не ведет переговоров о своем суверенитете, как я представляю, ни одна страна не делает», - добавил он через несколько дней после начала, 1 апреля, в Международном суде в Гааге (МС), обвинения в иске Чили против Боливии по поводу реки Силала. Что касается других вопросов международной политики, Борич обязался подписать до следующей COP27 Соглашение Эскасу, которое считается первым экологическим пактом в Латинской Америке и первым в мире, содержащим конкретные положения о защите защитников окружающей среды. Его предшественник, консерватор Себастьян Пиньера, был одним из главных драйверов и переговорщиков договора во время его первого срока (2010-2014) и призывал остальные страны ратифицировать его до тех пор, пока в конце своего второго срока он не изменит свою позицию. По поводу российского вторжения в Украину Борич признал, что он «очень обеспокоен», и заявил, что голосование Чили в международных организациях «будет санкциями против России». «У нас будет четкая позиция уважения прав человека, уважения международного права, смиренного поощрения наших усилий по развитию диалога и прекращению военных действий, и мы беседуем с представителем Украины в Чили, чтобы посмотреть, как мы можем предоставить определенный уровень помощи», - заключил он. ШЕФ SSB-ДЖМ-МММ/ПНМ/ЛЛ (фото) (видео)