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понедельник 14 март 2022
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Россия

Берлин говорит России, что «с каждой запускаемой ракетой она становится все более изолированной» от мира

14 март 2022

Анкара, 14 марта Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил в понедельник, что «с каждой ракетой, которую она запускает (в Украине), Россия становится все более изолированной от международного сообщества», и пообещал работать вместе с Турцией для немедленного прекращения огня. «Нападения России на Украину продолжаются, и мы согласны с тем, что должно быть немедленное прекращение огня», - заявил Шольц после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. «Каждый день с каждой ракетой, которую она запускает, Россия изолируется от международного сообщества. Мы призываем президента России (Владимира Путина) немедленно положить этому конец», — подчеркнул Шольц на совместной пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала НТВ. Министр иностранных дел Германии поблагодарил Турцию за ее посреднические усилия между Москвой и Киевом, а также подчеркнул важность закрытия Анкарой Босфорского пролива для прохода российских и украинских военных кораблей для предотвращения эскалации конфликта. В то же время он напомнил, что Германия выделила дополнительные 100 миллиардов евро своим вооруженным силам и что она намерена укрепить потенциал НАТО на ее восточной границе. «Мы две важные страны НАТО и оцениваем, что мы можем сделать вместе», - сказал Эрдоган, хотя, спрашивая о покупке оружия у России, он сказал, что «пока рано» говорить об этом вопросе. Министр иностранных дел также подчеркнул необходимость увеличения производства энергии ветра и солнца и диверсификации источников ископаемого топлива через терминалы в Африке, «чтобы не зависеть от России и иметь возможность принимать автономные решения, не связанные с геополитическими обстоятельствами». Эрдоган, со своей стороны, отметил прежде всего прогресс в двусторонних отношениях с Германией, основным рынком сбыта турецкого экспорта и ее основным торговым партнером. Шольц также подчеркнул эту гармонию, хотя и указал, что не согласен со своим хозяином по таким вопросам, как верховенство права и права человека. Он также защитил наследие своей предшественницы Ангелы Меркель, подписав с Турцией соглашение о сирийских беженцах и политику оказания им помощи в Турции, а не содействия их прибытию в Германию. ШЕФ дт-иут/АС/иг (фото)

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