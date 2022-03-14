Спортсмены и персонажи шоу-бизнеса остались вне Конгресса Колумбии

Богота, 14 марта Несколько неполитических деятелей, стремящихся попасть в Сенат или Палату представителей Колумбии, потерпели неудачу на выборах в законодательные органы в воскресенье, и этой мечты не хватило славы. Одной из тех, кто потерял свое место, была Ванесса Александра Мендоса, которая 20 лет назад была избрана Мисс Колумбия и которая стала первой афро-потомкой, представлявшей страну в Мисс Вселенная. Мендоса была одним из писем правой партии Демократический центр в Сенат, но, хотя ее лицо знакомо многим колумбийцам, этого было недостаточно, чтобы увлечь электорат, который видел ее несколько раз вместе с бывшим президентом Альваро Урибе, главой этой силы. Мендоса ненадолго занимал место в Палате представителей в 2017 году, представляя las negritudes после того, как Мойзес Ороско покинул этот пост по решению Национального избирательного совета (CNE), который аннулировал его избрание. Не обошлось и стремлению отставного полицейского Джона Фрэнка Пинчао, который в 2007 году сбежал от партизан FARC после почти девяти лет похищения и был кандидатом от партии Oxygen Green во главе с Ингрид Бетанкур, его пленной спутницей. Та же участь постигла отставного генерала полиции Луиса Мендьету, кандидата в Сенат от Демократического центра, который цементировал свою кампанию, предложив повысить зарплату и увеличить образование для сил безопасности. Мендиета также был похищен более двенадцати лет FARC и всегда критиковал тот факт, что его похитители находятся в Конгрессе, в то время как такие жертвы, как он, не получали достаточного внимания. НЕДОСТАТОЧНО БЫТЬ ИЗВЕСТНЫМ ИЛИ ЗНАМЕНИТЫМ Ана Виктория Бельтран, запомнившаяся выступлением в мыльной опере «Padres e Hijos», не дошла до Палаты представителей во имя партии «Новый либерализм», основанной убитым политическим лидером Луисом Карлосом Галаном Сармьенто. Что касается нового либерализма, то журналист Мабель Лара, которая была лидером в Сенате, также не соблазнила электорат и осталась в стороне. Две славы олимпийского спорта Колумбии, c и Jackeline Renteria, также не смогли набрать необходимых голосов, чтобы занять место в Сенате и Палате представителей соответственно. Ибаргуэн, обладатель серебряной медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и золотой медали в Рио-2016, вошел в топ-лист правого крыла U. Рентерия, бронза в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году, также была одной из букв U в Валье-дель-Каука. Менее известной была Фиделия Суарес Тирадо, которая хотела попасть в верхнюю палату через Либеральную партию, не отказываясь от своей профессии: секс-работницы. В 55 лет Суарес считает, что его профсоюз нуждается в «гарантиях и защите наших основных и трудовых прав как людей, которые делают работу, которая является старейшей в мире», и именно поэтому он будет продолжать бороться, не отказываясь от своей профессии. Противоположной стороной предыдущих был «ютубер» Хота Пе Эрнандес, который в воскресенье стал третьим самым голосующим кандидатом в Сенат с речью против правительства и в пользу общественных движений. Jota Pe, чье имя Джонатан Ферли Пулидо Эрнандес, является «создателем политического цифрового контента», а также «активистом социальных сетей и политическим лидером», как определено его собственным формированием, коалицией «Зеленый альянс» и «Центр надежды», и имеет более 1,16 миллиона подписчиков на YouTube и более 65 600 в инстаграме.