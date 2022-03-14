Сенат Аргентины начинает лечение в соответствии с соглашением МВФ о долге в 45 миллиардов долларов

Сенат Аргентины начал в этот понедельник обсуждать проект соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о реструктуризации долга южноамериканской страны примерно на 45 миллиардов долларов, который уже одобрен палатой депутатов.

«Мы приветствуем этот процесс и поощряем принятие решений в те времена и способы, которые позволяют Аргентине в этом очень сложном глобальном контексте; чтобы иметь возможность продолжать создавать определенность», - сказал министр экономики Мартин Гусман, выступая перед сенаторами Бюджетного комитета.

Правительство надеется, что Сенат окончательно одобрит кредитную программу на пленарном заседании на этой неделе после ее утверждения в прошлую пятницу депутатами 204 голосами, 37 против и 11 воздержавшихся.

Чтобы соглашение между правительством Альберто Фернандеса (левоцентристским) и сотрудниками МВФ вступило в силу, оно должно быть ратифицировано Конгрессом Аргентины и советом директоров международной организации.

«Наше правительство несет ответственность за создание уверенности в контексте неопределенности», - настаивал Гусман, имея в виду войну в Украине, которая вызывает рост цен на сырье, что, как опасается правительство, усугубит инфляцию в Аргентине на 50% в 2021 году, одну из самых высоких в мире.

Соглашение будет использовано для рефинансирования долга по резервному соглашению, предоставленному в 2018 году Аргентине во время правления либерального правительства Маурисио Макри, которое ожидает погашения около 19 миллиардов долларов в этом году и еще 20 миллиардов долларов в 2023 году, в дополнение к еще 4 миллиардам долларов в 2024 году.

Новая программа продленного обслуживания продлевает сроки оплаты, предусматривает 10 ежеквартальных проверок и четырехлетний льготный период. Платежи должны быть сделаны с 2026 по 2034 год.

Новое соглашение, которое МВФ назвал «прагматичным и реалистичным», обязывает Аргентину сократить бюджетный дефицит с 3% текущего ВВП до 0,9% к 2024 году.

Проект разделил правящий альянс Frente de Todos, один из секторов которого проголосовал против, в дополнение к радикальным левым и правым, которые определяются как либертарианские, которые выступали против.

Как только соглашение будет ратифицировано, Аргентина получит первую выплату в размере около 9,8 миллиарда долларов, которые будут использованы для выплаты 2,9 миллиарда долларов, ожидаемых в период с 20 по 22 марта, а также для укрепления своих международных резервов.

Глава аппарата Хуан Манзур, также присутствующий в Сенате, подчеркнул, что «нормализация экономических и финансовых отношений с Валютным фондом и недопущение дефолта позволит эффективно взаимодействовать между нашими возможностями и производственным потенциалом и растущими глобальными требованиями».

Международные резервы Аргентины составляют 37,3 миллиарда долларов, но ликвидные резервы находятся на критическом уровне.

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