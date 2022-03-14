Анчелотти и чемпионский титул: «У нас есть преимущество, и это хорошо»

Пальма, 14 марта Карло Анчелотти, тренер «Реала», выразил удовлетворение громкой победой своей команды над «Майоркой» (0-3) на стадионе «Сон Моиш» и заверил, что «иметь десятиочковое лидерство» в чемпионской гонке «хорошо». «Ничего не изменится (осталось десять туров), в воскресенье (против «Барселоны») мы должны победить и воспользоваться тем, что команда отлично справляется физически», — сказал итальянский тренер. На вопрос о том, опередила ли «Севилью» ЛаЛига на десять очков, Анчелотти ответил с иронией: «Я знаю, как проиграть финал чемпиона («Милан» против «Ливерпуля»), выиграв 3-0, и это произошло», - сказал он. Мадрид завершил игру на Майорке с травмами Карима Бензема, Родриго и Менди. «Мы оценим его в ближайшие дни. У Родриго сильный удар, Ферланд (Менди) ушел в отставку из-за нагрузки на похитителей и Карим плохо себя чувствовал после прыжка», - пояснил он. Что касается серьезной маркировки Винисиуса Пабло Маффео и напряженности в некоторых моментах матча, Анчелотти заверил, что игрок «не собирался причинять вред». «Это правда, что было много контактов, но судья был прав, принимая честные решения в очень конкурентном и правильном матче в конце. Я победил Вальверде и Каземиро, чтобы избежать большего количества карт», — сказал Карло Анчелотти.