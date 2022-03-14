Дело Алехандры Куэвас: в понедельник SCJN решает будущее женщины, которую Герц Манеро обвиняет в убийстве

В этот понедельник Верховный суд страны (SCJN) примет решение о будущем Алехандры Куэвас (69 лет, Мехико), женщины, обвиняемой генеральным прокурором Республики Алехандро Герц Манеро в убийстве своего брата. С начала парада обвинений 2015 года пара судей и собственная защита этой женщины показали, что дело полно нарушений, которые делают его неприемлемым. Тот же адвокат, который впервые подал обвинение, Хавьер Коэльо Трехо, четко заявил: «Женщина, которая находится в тюрьме, не имеет никакого отношения к этому вопросу». Несмотря на это, у нее уже 514 дней тюрьмы.

Мексиканский суд в отдельном случае возбудил дело по распоряжению Алехандро Герца. Хотя председательствующий министр утверждал, что они решили сделать это, потому что, хотя это было решено в судах, существовала опасность влияния, которое не давало возможности для беспристрастности правосудия. На прошлой неделе просочилась аудиозапись, в которой Герц Манеро, который уже признал подлинность материала, указал, что у него уже был доступ к проекту суда по этому делу, пытаясь сбалансировать его пользу, найдя способ для женщины, на которую он указывает как виновную в смерти его брата Федерико, чтобы остаться в тюрьме.

Защита безопасна, сообщил Infobae Алонсо Куэвас, один из сыновей Алехандры. Но будущее ее матери зависит от того, какую защиту решит суд. Идеал, объяснил Алонсо, - это простой идеал, с помощью которого его мать напрямую получит свою свободу. Но если решение принимается по процедуре ампаро, которое возвращается в какую-либо высшую инстанцию суда, дело возвращается к началу. И именно в тех случаях они так или иначе продлевали пребывание Алехандры в Санта-Мария-Акатитла.

Федерико Герц Манеро умер в сентябре 2015 года из-за ухудшения здоровья. Алехандро с тех пор ведет юридическую битву против своей романтической партнерши Лауры Моран Сервин, которой тогда было 88 лет. В процессе он добавил к обвинению своих дочерей Алехандру и Лору. Но последняя, о которой стоит упомянуть, теща губернатора штата Мехико Альфредо дель Масо, исчезла из дела.

Убийство за бездействие Федерико является причиной, по которой Алехандра была приговорена к тюремному заключению, которое Четвертая уголовная палата Высшего суда Мехико подтвердила в феврале 2021 года.

В приговоре Алехандра упоминалась как гарант Федерико, то есть отвечавшего за его уход. Но единственной, кто сыграл эту роль, была его мать Лора, которую следует отметить, согласно мексиканскому законодательству, также не могла быть принята во внимание как таковая.

И именно это посчитал пятый окружной судья Ампаро по уголовным делам в Мехико в середине сентября, за что она предоставила ей ампаро, что сделало ордер на арест ее и ее матери неэффективным. Но до конца этого месяца Генеральная прокуратура (FGR) во главе с Алехандро Герцем Манеро оспорила ампаро.

Затем три магистрата Первого коллегиального уголовного суда первого округа Мехико собирались решить, апелляция рассмотрена или нет. Для практических целей существовала высокая вероятность того, что Алехандра Куэвас затем вернет себе свободу... пока в неожиданном в свою очередь, в своем качестве прокурора Герц Манеро попросила, чтобы ее заманил Верховный суд.

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